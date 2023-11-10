Toyota Türkiye'de yeni C-HR Hybrid modelini tanıttı

Toyota, ikonik SUV modeli C-HR'in yeni Hybrid modelini Türkiye'de tanıttı. Premium tasarımı, gelişmiş teknolojileri ve sürüş dinamikleriyle dikkat çeken yeni model, Sakarya'daki fabrikasıyla Türkiye'de üretilen ilk Şarj Edilebilir Hibrit (PHEV) otomobil unvanını aldı. 2024 model Totoya C-HR Hybrid inceleme ile sizlerleyiz.

2024 Toyota C-HR Hybrid incelemesi!

Yeni nesil Toyota C-HR, Türkiye'de Kasım ayı itibarıyla satışa sunuldu ve ülkemizde üretilen ilk şarj edilebilir hibrit (PHEV) otomobil olarak öne çıkıyor. Başlangıçta sadece beşinci nesil 1.8 litre tam hibrit motor ile satılacak olan aracın fiyatı 1.800.000 TL'den başlıyor. 1.8 Hybrid Passion X-Sport ve 1.8 Hybrid Passion X-Style gibi daha üst modeller de mevcut. 2024'ün ilk çeyreğinde 223 beygir gücündeki 2.0 litre şarj edilebilir hibrit seçeneğinin de satışa sunulması bekleniyor?.

Türkiye'de sunulan Hybrid 140 isimli beşinci nesil 1.8 litre tam hibrit motor, C-HR'ın 0-100 km/s hızlanmasını 9,9 saniyede tamamlamasını sağlıyor ve 170 km/s son hıza ulaşabiliyor. Aşina olduğumuz e-CVT şanzımanla birleşen motorun birleşik yakıt tüketimi 4,9 lt/100 km olarak açıklanmış. Bu, önceki versiyonun toplam 122 beygir gücüne göre bir iyileşme gösteriyor. Elektrik motoru artık 95 beygir güç ve 185 Nm tork üretiyor ki bu da önceki 72 beygir ve 163 Nm'den daha yüksek?.

Tasarım açısından yeni C-HR, ilk neslin coupe tarzı hatlarını daha da keskinleştiren "süper coupe" profiliyle dikkat çekiyor ve Toyota'nın tam elektrikli model ailesinin yeni yüzünü taşıyor. Toyota'da ilk defa sunulan gövdeye gizli kapı kolları ve yeni çift renk gövde tasarımı gibi özelliklerle modern ve sportif bir dış tasarıma sahip. Araç, aerodinamik verimlilik ve görsel çekicilik için mühendisler ve aerodinami ekibi tarafından detaylı bir şekilde tasarlandı. Yeni "Parabola" LED ön farlar ve aracın genişliği boyunca uzanan LED arka aydınlatma grubu dış tasarımın öne çıkan diğer unsurları arasında yer alıyor?.

İç tasarımda ise Toyota, günümüz kullanıcı beklentilerine uygun kişiselleştirilmiş bir dijital kokpit deneyimi sunuyor. Bu, yeni 12.3 inç tamamen dijital gösterge ekranı ve Toyota modellerinde ilk defa sunulan yeni 12.3 inç dokunmatik multimedya ekranını içeriyor. Multimedya sistemi, akıllı telefonları Apple CarPlay veya Android Auto üzerinden bağlayarak, dokunmatik ekran ve sesli komut özellikleriyle sezgisel kullanım imkanı sunuyor?.