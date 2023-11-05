Toyota, Tayland'da elektrikli taksi durağı kuruyor

Toyota, Tayland'da elektrikli taksi denemelerine başlamak için bir taksi durağı kuruyor. İlk etapta elektrikli pikap modelleri kullanılacak olan proje, elektrikli otomobillerin şarj döngüsü ve batarya sağlığı gibi konuları incelemeyi amaçlıyor.

Otomobil dünyasındaki elektriklenme akımıyla birlikte markalar toplu taşıma araçlarına da el atıyor. Konuyla ilgili çalışmalar yürüten Tesla, Toyota gibi markalardan ilk meyveleri görmeye başladık. Fakat gerçek anlamda bir elektrikli otomobilin taksi olarak kullanıldığını görememiştik. Bu duruma Toyota el attı ve bir grup elektrikli pikap ile elektrikli taksi çağını başlatıyor. İşte detaylar…

Toyota elektrikli taksi durağı kuruyor!

Gelen bilgilere göre Toyota, Tayland'da kuracağı taksi durağı ile elektrikli denemelere başlıyor. Elektrikli otomobillerle ilgili olsa da geleceğin daha çok hidrojen yakıtları ve hibrit otomobillerde olduğunu düşünen marka elektrikli pikap modelleri ile bu denemeyi başlatacak. Normalde taksi denince akla tipik sedan Amerikan taksileri geliyor olabilir. Ancak Tayland halkı daha çok pikapları seviyor.

Bu sebeple de Toyota taksi olarak Tayland'da pikapları tercih edecek. İlk etapta birkaç araçla başlayacak olan proje ile marka geri dönüş verilerini inceleyecek. Elektrikli otomobillerin gerçekten yoğun şarj döngüsü gerektiren bu tarz işlerdeki durumları incelenecek ve kaydedilecek.

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Daha sonrasında belediye otobüsleri, metrobüs gibi toplu taşıma araçlarında da elektrik denemesi yapılabilir. Burada hem üretici hem de tüketicilerin merak ettiği soru aslında şu: Sürekli şarj döngüsünde olan araçların ömürleri ne kadar kısalıyor? Bildiğiniz üzere batarya fiyatları şu an oldukça yüksek. Gelecekte batarya üretimi ve değişimleri düşük maliyetlerle yapılabilir seviyeye gelecektir fakat bir de atılan bataryaların geri dönüşüm süreçleri var.

Bugün bir elektrikli otomobilde kullanılan bataryanın değişim maliyeti neredeyse araç fiyatının yarısı kadar. Bununla birlikte 7 gün 24 saat çalışan bir otomobilin sürekli şarj döngüsü içerisinde olması onun batarya sağlığına da zarar vermekte. Bu sebepler ve sorunları göz önüne aldığımızda konuyla ilgili Toyota'nın yapacağı proje büyük önem arz ediyor.