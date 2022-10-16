Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'den yeni yatırım kararı

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş (TMMT), Sakarya'da bulunan üretim tesislerinin modernizasyon yatırımı için 6.95 Milyar TL'lik yatırım teşvik belgesi aldı.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve CEO'su Erdoğan Şahin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Şirketimizin büyümesi; yüksek üretim kalitemizin, verimliliğimizin ve diğer birçok faaliyetlerimizin Toyota yönetimi tarafından takdir görmesinin bir sonucudur. Biz de tüm ekip arkadaşlarımızla 2023 yılında üzerimize düşen görevleri büyük bir özveri ile planladığımız çerçevede hayata geçireceğiz" dedi.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve CEO'su Erdoğan Şahin

Erdoğan Şahin, "Toyota'nın sürekli gelişim yaklaşımının yansıması olan bu yatırım, güçlü üretim alt yapısı ile farklı beklentilere cevap verebilecek nitelikte araçlar üretmeye devam etmek için önemli bir adımdır. Söz konusu yatırım aynı zamanda, Toyota'nın küresel gücünün bir parçası olan Sakarya'daki üretim tesisimizin, global anlamda önemli aktörlerinden biri sayıldığını da teyit etmektedir" dedi.

Toyota'nın Avrupa'daki en yüksek üretim hacmine sahip fabrikası konumundaki Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye 2021 yılında, yüzde 90'ı 150'yi aşkın ülkeye ihraç edilen 230 bin araç üreterek ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor. Bugüne kadar 3 milyon adetten fazla araç üretmiş olan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, halen 5 bin 500 çalışanı ile üretim faaliyetlerini sürdürüyor.