Toyota, Lüks Otomobil Sınıfına Adımını Atıyor

Toyota, lüks otomobiller sınıfına adımını Toyota Century SUV ile atıyor. Görünüşüyle ve özellikleriyle cezbedici bu otomobilin maliyeti tam 170 bin dolar.

Toyota, genellikle lüks otomobil denildiğine akla gelen ilk şirket değil. Genellikle biz onu dayanıklı, sanayi görmeyen, yakıt açısından tasarruflu ve maliyetine göre iyi özellikler sunan bir otomobil üreticisi olarak biliyoruz. Ancak şimdi Toyota lüks otomobiller sınıfına adımını Toyota Century SUV ile atıyor. Görünüşüyle ve özellikleriyle cezbedici bu otomobilin maliyeti tam 170 bin dolar.

Toyota Century SUV neler sunuyor?

Toyota Century, Japon otomobil üreticisinin ürün yelpazesinde uzun süredir özel bir yere sahip. Bu model, yalnızca Japonya'ya özel bir model olarak hizmet veriyor. 1960'ların sonlarında piyasaya çıkan görkemli Century Sedan, daha önce bir V-12 motorla sunuluyordu ve en son, birkaç yıl önce en yeni nesli geldiğinde hibrit V-8 güç aktarma organına geçmişti. Şimdi ise Century, başka bir şekle bürünüyor.

Yeni Century SUV, bu modele özgü birçok tasarım ipucunu takip ediyor ve Toyota, sedanın bu yeni gövde stiliyle birlikte satılmaya devam edeceğini söylüyor. Kutu gibi, sade ve gösterişli bu yeni Century aslında pek çok tam boyutlu SUV kadar büyük ama yalnızca dört koltuklu. İki arka koltuk her türlü şekilde yatırılabiliyor ve bir eğlence sistemi hatta bir sürüş modu da dahil olmak üzere çeşitli özellikler sunuyor.

Rolls-Royce Cullinan'a benzetilen bu model, iki tonlu şemalar ve çok sayıda iç döşeme olanağı da dahil olmak üzere birçok farklı dış renk sunacağından bu versiyon için daha fazla kişiselleştirme olanağı olacak. Ayrıca, arka yolcuları rahatsız etmemek için sürüş ve frenleme kuvvetlerini dağıtan "Rear Comfort" modu bulunuyor. Bunların yanında sürgülü kapılara, farklı tekerlek ve lastiklere sahip GR rozetli "sportif" bir versiyonu da bulunuyor.

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Century SUV'un kaputunun altına bakacak olursak burada 3,5 litrelik V-6 ve dört tekerlekten çekişli bir plug-in hibrit sistemi bulunuyor. Yeni 2024 Lexus TX550+'da bulunan, 406 beygir gücü üreten ve yaklaşık 53 kilometre elektrikli sürüş menzili olduğu iddia edilen güç aktarma organına benziyor.

5205 mm uzunluğa 1990 mm genişliğe ve 1805 mm yüksekliğe sahip Toyota Century, 2540 kilogramlık ağırlığıyla da dikkat çekiyor. Bunlar dışında Century hakkında henüz ayrıntılı özellikler sunulmadı. Toyota, bu modelden ayda yalnızca 30 adet üretmeyi planlıyor ve Century yalnızca Japon pazarına yönelik olacak. Yaklaşık 170.000 dolarlık bir fiyat etiketi bulunacak.

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