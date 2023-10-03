Toyota Land Cruiser Dağdan Düştü, Servise Geldi

Toyota'nın dayanıklılığıyla bilinen modeli Land Cruiser ilginç bir kazaya şahit oldu. Suudi Arabistan'da dağdan düştüğü ve takla attığı belirtilen model, hala çalışır vaziyette olmasıyla şaşırttı. Hatta sahibinin Toyota bayisine servise götürdüğü belirtildi.

Toyota Land Cruiser ile takla attı, kazadan sonra bayiye geldi

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, Land Cruiser J70 modelinin kazadan sonra ne hale geldiğini ortaya koydu. Kaportası neredeyse tamamen ezilmiş olan modelin, ön ve arka kısımları ise neredeyse tanınmaz hale gelmişti. Ancak araç, inanılmaz bir şekilde, yine de servise gelebildi.

Suudi Arabistan'ın engebeli arazisinde bir dağın tepesinden düştüğü ve dik yamaçlardan defalarca aşağıya yuvarlandığı belirtildi. Ancak bu kazaya rağmen sürücüsünün sadece hafif çiziklerle kurtulduğu aktarıldı. Görgü tanıklarına göre kaportası parçalanmış olsa da, J70'in motoru çalışır durumda kaldı.

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Otomobil dünyası ise aracın bu kadar ağır hasarlı olmasına rağmen çalışır durumda kalmasıyla şaşkına döndü. Dış iskeletinin nispeten hayatta kalmasıyla, Land Cruiser'ın tamir edilerek yeniden kullanılabileceği düşünülüyor.

Land Cruiser J70'in aşırı dayanıklılığını gösteren bu olay, 70'lerin efsanesini bir kez daha gündeme getirdi. Ancak Toyota bayisinden ne zaman ve nasıl çıkacağıyla ilgili soru işaretlerinin devam ettiğini de belirtmek gerekiyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Land Cruiser J70 nasıl bir model? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.