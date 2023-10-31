Toyota Japonya'da gelecek vizyonunu sergiledi

Toyota, 2023 Japonya Mobilite Fuarı'nda geleceğin mobilitesini yeniden yorumlayan konseptlerini ve yeniliklerini ilk kez paylaştı.

Tam elektrikli yüksek performanslı spor otomobil FT-Se konsepti ve yeni nesil SUV konsepti FT-3e ile birlikte elektrikli Land Cruiser Se ve EPU pick-up modellerinin de örtüsünü kaldırdı. Ayrıca fuarda "Herkes için Mobilite" anlayışını destekleyen çözümler de gösterildi.

Elektrikli ve yedi kişilik Land Cruiser Se konsepti

Japonya mobilite fuarında yenilikçi ürünlerle gövde gösterisi yapan Toyota, Land Cruiser Se konseptiyle elektrikli araçların yüksek torklu performansını zarif ve şık bir tasarımla buluşturdu. Bu konseptle Land Cruiser'ın çekiciliğini daha da artıran Toyota, üçüncü sıra koltukları da ekleyerek farklı ihtiyaçlara yanıt verdi. Hem yolda hem de offroad'da elektrikli aracın sessizliğiyle birlikte konforlu bir yaşam alanı sunan Land Cruiser Se konsepti, monokok gövdeyle birlikte zorlu yollarda güven ve çevik bir yol tutuş sunuyor.

Sıfır emisyonlu pick-up konsepti: EPU

Toyota, fuarda yeni nesil pick-up konseptini de sergiledi. Monokok gövde ile yüksek dayanıklılığa sahip olan EPU konsepti, pratik ve şık bir tam elektrikli pick-up olarak dikkat çekiyor.

5 metrenin üzerinde bir uzunlukla çift kabin tasarımı sunan EPU, kullanışlı kasa alanıyla farklı kullanım ihtiyaçlarına hitap ediyor. Outdoor aktiviteleri ve farklı yaşam tarzlarını destekleyen EPU, yenilikçi elektrikli teknolojisiyle üstün yol tutuş ve sürüş konforu için alçak ağırlık merkezine sahip.

Uzay için mobilite aracı: Space mobility prototipi

Ay'da ve uzayda kullanılmak üzere mobilite araçları geliştiren Toyota, yenilikçi teknolojilerini de sergiledi. Dünya dışı ortamlarda bile sağlam ve güvenli bir sürüş sağlamak adına çalışan Toyota, zorlu arazilerde ilerleyebilecek Space mobility prototipini tanıttı. Her bir tekerlekte motor ve yönlendirme özelliği sunan prototip, 50 cm yüksekliğe kadar olan kayaları aşabiliyor ve 25°'lik dik yamaçlara tırmanabiliyor. Bu prototip sayesinde geliştirilen teknoloji LUNAR CRUISER gibi uzay mobilite araçlarında kullanılacak.

Yüksek performanslı elektrikli spor otomobil: FT-Se

Toyota'nın Japonya'da sergilediği konsept araçlar arasında yer alan FT-Se, yüksek performanslı tam elektrikli model olarak öne çıkıyor. Karbon nötr çağda eşsiz sürüş heyecanını yansıtmayı amaçlayan FT-Se geliştirilirken, markanın motorsporları departmanı TOYOTA GAZOO Racing'in uzmanlığından yararlanıldı. Daha yüksek yol tutuş ve aerodinamik performans elde etmeyi amaçlayan FT-Se, yazılım güncellemeleriyle sürekli olarak geliştirilebilen bir otomobil olarak tasarlandı.

Yeni nesil SUV konsepti: FT-3e

Fuarda sergilenen FT-3e konsepti, yeni sürüş deneyimini ve kişiselleştirilmiş hizmetleriyle birlikte yenilikçi teknolojileri bir araya getiren yeni nesil elektrikli araç oldu. FT-3e, farklı tasarımıyla estetiği ve yenilikçi bir tarz sunacak. Bu araç aynı zamanda karbon nötr hedefe destek sağlamak ve daha iyi bir dünya yaratılmasına katkıda bulunmak amacıyla araçtaki veri ve bataryadaki enerjiyi diğer araçlara ve aygıtlara iletebiliyor.

Herkes için mobilite çözümleri

Toyota, Japonya Mobilite Fuarı'nda dört tekerlekli araçlarının yanı sıra farklı mobilite ihtiyaçları için de geliştirdiği konseptleri paylaştı. 2023 Japonya Mobilite Fuarı'nda ilk kez gösterilen konseptler ve yenilikler oldukça dikkat çekti. Üç tekerlekli elektrikli bireysel mobilite konsepti olan Land Hopper, katlanabilir tasarımı sayesinde kolayca taşınabiliyor. Land Hopper, bir otomobil ile kombine edildiğinde şehir içerisinde varış noktasına ulaşmayı kolaylaştırmayı amaçlıyor. Sürücü ehliyeti olmadan kullanılabilir 16 yaş ve üzeri kişiler tarafından kullanılan bilen araç üstün manevra kabiliyetiyle de dikkat çekiyor.

Japonya'da sergilenen bir başka mobilite ürünü ise, tarzı ve kolay kullanımı bir araya getiren JUU elektrikli tekerlekli sandalye oldu. JUU, elektrikli veya normal tekerlekli sandalyelerle erişilmesi zor olan yerlerde özgürce gezinmelerini sağlayarak kullanıcının dünyasını genişletecek.

Bir merdiveni çıkarken veya inerken, JUU'nun yanlarındaki iki büyük motorlu tekerlekler 16 cm kadar yükseklikteki basamakların aşılmasını sağlarken küçük tekerlekler ise devrilmeyi önlüyor. Toyota ayrıca, JUU'nun kullanıcı araca bindikten sonra otonom olarak hareket etmesini, kendini bir aracın arkasına yüklemesini ve kullanıcı inmek istediğinde sürücü koltuğuna geri dönmesini sağlayacak gelişmiş işlevleri de geliştirmek üzere çalışıyor.

Bununla birlikte fuardaki bir yenilik ise, NEO Steer ismi verilen yeni kokpit konsepti oldu. Motosiklet gidonlarını temel alan yeni kokpit konsepti, gaz ve fren pedallarının işlevlerini direksiyona entegre ediyor. Yeni direksiyon tasarımıyla araca binmeyi kolaylaştıran ve daha iyi görüş açıları sunan yeni kokpit konsepti, pedalsız zemin alanıyla da yaşam alanını genişletiyor. Sürüş heyecanı sağlamasının yanında engelli kullanıcılar için de elle güvenli ve sezgisel bir sürüş sunuyor.

2023 Japonya Mobilite Fuarı'nda sergilenen araçlardan biri de, eşsiz bir mobilite özgürlüğü sunan KAYOIBAKO'yu oldu. Her yerde ve her zaman istediğiniz hayatı sürdürebilme özgürlüğüne sahip bir mobilite geleceği ortaya koyan KAYOIBAKO konsepti, iş hayatından eğlenceye kadar müşteri ihtiyaçlarını nasıl karşılayabileceğini ortaya koydu. Belirli rollere göre özelleştirilebilen donanım ve yazılıma sahip elektrikli KAYOIBAKO konsepti, iş veya özel kullanım için kişiselleştirilebiliyor. İstendiğinde mobil bir mağazaya, servis aracına veya yaşam tarzına göre istenen herhangi bir araca dönüştürülebiliyor.

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