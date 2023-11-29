Elektrikli araçlar tüm dünyada yayılırken, Toyota daha farklı bir yaklaşım benimsiyor. Hibrit modellerini ön plana çıkaran Japon şirket, bu konuda bazı değişiklikler uygulamaya karar verdi. Hibrit araçlarda logosunu mavi çizgilerle donatan Toyota, artık standart logosunu kullanacak. Elektrik ve hibrit modellere ise rozet ekleyecek.

Elektrikli araçlar tüm dünyada yayılırken, Toyota daha farklı bir yaklaşım benimsiyor. Hibrit modellerini ön plana çıkaran Japon şirket, bu konuda bazı değişiklikler uygulamaya karar verdi. Hibrit araçlarda logosunu mavi çizgilerle donatan Toyota, artık standart logosunu kullanacak. Elektrik ve hibrit modellere ise rozet ekleyecek.

Toyota, hibrit ve elektrikli araçlara rozet ekleyecek

Toyota, hibrit araçlarında uzun süredir maviyle çevrili logo kullanıyor. Bu otomobilleri ayrı şekilde gruplandırmak isteyen şirket, artık rozetli bir değişikliğe gidecek. Toyota'nın hibrit araçlarındaki logonun etrafında mavi çizgiler kalkacak ve mavi bir rozet gelecek.

Bu yılın sonlarına doğru satışa çıkması beklenen 2024 Toyota Camry, yeni rozetle sunulan ilk model olacak. Bu, markanın 2009'dan bu yana hibrit teknolojisini simgeleyen ikonik logodan vazgeçtiği anlamına da geliyor.

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Toyota'dan bir sözcü, konuyla ilgili açıklamasında şirketin onlarca yeni elektrikli otomobil üzerinde çalıştığına dikkat çekti. Hibriti temsil eden mavi logonun kafa karışıklığı yaratabileceğini belirten sözcü, bZ4X SUV gibi modellerde maviyle kaplı logonun kullanılmayacağını belirtti.

Öte yandan şirketin "Beyond Zero" (Sıfırın Ötesinde) markalanmasını kullanan ilk elektrikli araç bZ4X olacak. Bu modelin 2024 yılının başlarında satışa sunulması planlanıyor.

Toyota'nın mevcut hibrit modelleri bir sonraki nesillerine kadar mavi logoyu kullanmaya devam edecek. Ancak Toyota, ürün yelpazesindeki elektrikli seçeneklerini genişlettikçe rozet sistemine geçiş yapacağını ifade etti.

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