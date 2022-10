Toyota hafif ticari araçlarda vites yükseltiyor

Toyota, Türkiye'de Toyota Professional ürün gamıyla tüm zamanların en iyi satış rakamlarını elde ediyor.

Toyota, Türkiye'de Eylül ayında 838 adet hafif ticari araç satışı gerçekleştirirken bu rakamların 658 adedi Hilux, 151 adedi Proace City ve 29 adedi Proace City Cargo modeline ait oldu. Şık tasarımı, çok yönlülüğü, binek otomobil konforu ve yüksek taşıma kapasitesiyle öne çıkan Proace City de Eylül ayında tüm zamanların en yüksek satış adedine ulaştı. Eylül ayı içerisinde toplamda 3 bin 791 adet satış gerçekleştiren Toyota satışlarının yüzde 22,1'i hafif ticari araçlardan oluştu.

Bu satış rakamlarıyla birlikte Toyota, ilk 9 ayda 7 bin 127 adet ile Türkiye'de tüm zamanların en yüksek hafif ticari araç satışına imza attı ve geçen yıla göre yüzde 6,6 oranında satış artışı elde etti. Hilux ise Toyota'nın en çok tercih edilen hafif ticari aracı olarak parlamayı sürdürdü. İlk 9 ayda 5 binin üzerinde satış rakamına sahip olan Hilux modeli, aynı zamanda Türkiye'de de segmentinde en çok tercih edilen modellerin başında geliyor. İlk 9 aylık satış performansında Hilux modelini, 1609 adet ile Proace City ve 514 adet ile Proace City Cargo izledi. Toyota'nın hafif ticari araçlardaki pazar payı ise geçen yıla göre 2,1 puan artarak yüzde 5,9'a ulaştı.

Toyota hafif ticarileri Garanti ON ile 10 yıl/160 bin kilometre garanti altında

Toyota, hafif ticari araçlarında sunduğu yüksek hizmet standartlarıyla da her an müşterisinin yanında olduğunu da gösteriyor. Toyota'nın ticari araçları, segmentinde tek olacak şekilde 5 yıl/150.000 km boyunca Toyota Garanti Sistemi altında yer alıyor. Bu sayede Toyota, yoğun bir şekilde kullanılan hafif ticari araçları da her zaman Toyota garantisi altında tutuyor. Aynı zamanda Toyota ticari araç kullanıcıları, periyodik bakımla birlikte 10 yıl 160 bin kilometreye kadar Garanti ON sistemiyle araç garantilerini uzatabiliyorlar.

Toyota hafif ticari araç kullanıcıları, Toyota 24 saat yol yardımı ile 2 yıl boyunca 7 gün 24 saat ücretsiz yol yardımı alabiliyorlar. Toyota Professional müşterilerine 2 gün içerisinde randevu garantisiyle öncelik tanınıyor ve hafif ticari araç müşterilerinin her zaman zamandan tasarruf etmesi sağlanıyor.