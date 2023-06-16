Toyota 'Geleceğin Otomobillerini Değiştirme' Temasıyla Yeni Teknolojilerini Duyurdu

Toyota, "Geleceğin Otomobillerini Değiştirme" teması altında bir mobilite şirketine dönüşümünü destekleyen yeni teknolojilerini duyurdu. Markanın teknoloji stratejisi açıklanırken, araç üretiminde gidilecek yön hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Toyota, "Geleceğin Otomobillerini Değiştirme" teması altında bir mobilite şirketine dönüşümünü destekleyen yeni teknolojilerini bugün duyurdu. Markanın teknoloji stratejisi açıklandı ve araç üretiminde gidilecek yön hakkında değerlendirmeler yapıldı. Toyota, nisan ayında açıkladığı yol haritası bağlamında elektrifikasyon, akıllı teknolojiler ve farklı ihtiyaçları karşılayan teknolojik çözümlere odaklanmaya devam edecek.

Elektrifikasyon alanında her bölge için müşteri beklentileriyle ve pazar şartlarıyla uyumlu çevreci araçlar sunmayı sürdürecek olan Toyota, akıllı teknolojiler alanında geleceğin şehri Woven City gibi çalışmalarla öne çıkacak. Farklı teknolojik çözümlerle ise, herkes için mobilite özgürlüğü ve sunmaya odaklanılacak.

2016 yılında geleceğe yönelik alanlara aktif olarak yatırım yapmaya başlayan Toyota, bu yıl itibariyle ARGE personelinin yarısından fazlasını ve harcamaların yaklaşık yarısını 'İleri Geliştirme' çalışmalarına aktardı. Toyota, bu rakamları ilerleyen dönemde daha da artırmayı planlıyor.

TEK ŞARJLA 1000 KİLOMETRE MENZİL

Bununla birlikte Toyota'nın sadece tam elektrikliler için kullanılacak fabrikası, üretim ve dönüşüm anlamında ilerleyen dönemin elektrikli araçlarındaki değişimine damga vuracak. Yeni nesil batarya teknolojileri ve sonik teknolojisi gibi inovasyonlarla birlikte Toyota, tek şarjla 1000 kilometre menzil sağlayan otomobiller sunmayı planlarken daha şık tasarımlar için araçların aerodinamik performansını yapay zekayla destekleyecek.

2030 YILINA KADAR 3.5 MİLYON ELEKTRİKLİ ARACIN 1.7 MİLYONU ELEKTRİKLİ ARAÇ FABRİKASINDA ÜRETİLECEK

Yeni fabrikayla üretim alanında, büyük döküm teknolojilerinin benimsenmesi, araç geliştirme maliyetlerinin ve fabrika yatırımının azaltılmasına katkıda bulunacak ve süreçleri kısaltacak. Yeni nesil tam elektrikli araçları global ölçekte sunacak olan Toyota, tüm segmentlere hitap eden modellerini 2026'da tanıtacak. 2030 yılına kadar 3,5 milyon elektrikli aracın 1,7 milyonu elektrikli araç fabrikasında üretilecek.

Bununla birlikte Avrupa, Çin ve Kuzey Amerika'daki hidrojen pazarları, 2030'da açık ara en büyük pazarlar olacak ve yakıt hücresi pazarının bu noktaya doğru hızla genişleyerek yılda 5 trilyon yen seviyesine ulaşması bekleniyor. Mirai'nin hidrojen ünitelerini kullanan yakıt hücrelerinin satışları da teşvik edilirken, 2030 yılına kadar 100 bin adedi aşan harici yakıt hücresi satış teklifi alındı. Bu tür desteklerle birlikte hidrojenin daha geniş kullanımıyla tedarikin artması ve fiyatların da makul seviyelere gelmesi hedefleniyor.