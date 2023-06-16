Toyota, Geleceğin Otomobilleri İçin Yeni Teknolojiler Duyurdu

Toyota, elektrifikasyon, akıllı teknolojiler ve farklı ihtiyaçları karşılayan teknolojik çözümlere odaklanarak mobilite şirketine dönüşüyor. Yeni nesil batarya teknolojileri ve sonik teknolojisi gibi inovasyonlarla birlikte Toyota, tek şarjla 1000 kilometre menzil sağlayan otomobiller sunmayı planlarken daha şık tasarımlar için araçların aerodinamik performansını yapay zekayla destekleyecek. Yeni fabrikayla üretim alanında, büyük döküm teknolojilerinin benimsenmesi, araç geliştirme maliyetlerinin ve fabrika yatırımının azaltılmasına katkıda bulunacak ve süreçleri kısaltacak.

Toyota, "Geleceğin Otomobillerini Değiştirme" teması altında bir mobilite şirketine dönüşümünü destekleyen yeni teknolojiler duyurdu.

Toyota açıklamasına göre, markanın teknoloji stratejisi açıklanırken araç üretiminde gidilecek yön hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Toyota, nisan ayında açıkladığı yol haritası bağlamında elektrifikasyon, akıllı teknolojiler ve farklı ihtiyaçları karşılayan teknolojik çözümlere odaklanmaya devam edecek.

Elektrifikasyon alanında her bölge için müşteri beklentileriyle ve pazar şartlarıyla uyumlu çevreci araçlar sunmayı sürdürecek olan Toyota, akıllı teknolojiler alanında geleceğin şehri Woven City gibi çalışmalarla öne çıkacak. Farklı teknolojik çözümlerle ise, herkes için mobilite özgürlüğü ve sunmaya odaklanılacak.

2016 yılında geleceğe yönelik alanlara aktif olarak yatırım yapmaya başlayan Toyota, bu yıl itibarıyla AR-GE personelinin yarısından fazlasını ve harcamaların yaklaşık yarısını İleri geliştirme çalışmalarına aktardı. Toyota, bu rakamları gelecek dönemde daha da artırmayı planlıyor.

Bununla birlikte Toyota'nın sadece tam elektrikliler için kullanılacak fabrikası, üretim ve dönüşüm anlamında gelecek dönemin elektrikli araçlarındaki değişimine damga vuracak.

Yeni nesil batarya teknolojileri ve sonik teknolojisi gibi inovasyonlarla birlikte Toyota, tek şarjla 1000 kilometre menzil sağlayan otomobiller sunmayı planlarken daha şık tasarımlar için araçların aerodinamik performansını yapay zekayla destekleyecek.

Yeni fabrikayla üretim alanında, büyük döküm teknolojilerinin benimsenmesi, araç geliştirme maliyetlerinin ve fabrika yatırımının azaltılmasına katkıda bulunacak ve süreçleri kısaltacak.

Yeni nesil tam elektrikli araçları global ölçekte sunacak olan Toyota, tüm segmentlere hitap eden modellerini 2026'da tanıtacak. 2030 yılına kadar 3,5 milyon elektrikli aracın 1,7 milyonu elektrikli araç fabrikasında üretilecek.

Bununla birlikte Avrupa, Çin ve Kuzey Amerika'daki hidrojen pazarları, 2030'da açık ara en büyük pazarlar olacak ve yakıt hücresi pazarının bu noktaya doğru hızla genişleyerek yılda 5 trilyon yen seviyesine ulaşması bekleniyor.

Mirai'nin hidrojen ünitelerini kullanan yakıt hücrelerinin satışları da teşvik edilirken, 2030 yılına kadar 100 bin adedi aşan harici yakıt hücresi satış teklifi alındı. Bu tür desteklerle birlikte hidrojenin daha geniş kullanımıyla tedarikin artması ve fiyatların da makul seviyelere gelmesi hedefleniyor.