Son günlerde merak edilen isimler arasında yer alan Toyota CEO'su Ali Haydar Bozkurt, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Toyota CEO'su Ali Haydar Bozkurt kimdir? Sorusu, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Toyota CEO'su Ali Haydar Bozkurt kimdir? Ali Haydar Bozkurt mesleği ne?

Toyota CEO'su Ali Haydar Bozkurt hakkında, vatandaşlar tarafından birçok detay merak ediliyor ve Ali Haydar Bozkurt mesleği ne? Sorusu başta olmak üzere sıklıkla araştırılıyor. Toyota CEO'su Ali Haydar Bozkurt, biyografisi ile merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki, Toyota CEO'su Ali Haydar Bozkurt kimdir? Ali Haydar Bozkurt mesleği ne?

TOYOTA CEO'SU ALİ HAYDAR BOZKURT KİMDİR?

Ali Haydar Bozkurt, 1967 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Adana'da büyüyen Ali Haydar Bozkurt, Çukurova Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 1996 yılında, 29 yaşında profesyonel çalışma hayatına başlamak için İstanbul'a geldi. Profesyonel olarak tiyatro çalışmaları yaptı. Toyota Türkiye CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı. Bu görevle birlikte ALJ Holding CEO ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de yürütmekte.