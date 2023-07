Toyota, bZ3 Modelini Geri Çağırıyor

Uzun süredir hibrit otomobilleri ile öne çıkan Toyota, büyük bir değişimin içerisinde. bZ4X ile ilk elektrikli otomobilini tanıtan şirket, geçtiğimiz aylarda ise sedan bZ3 ile karşımıza çıkmıştı. Japon üreticinin Beyond Zero (Sıfırın Ötesi) serisi altındaki ikinci tamamen elektrikli otomobil olan bZ3 modeli hakkında ise can sıkıcı bir gelişme yaşandı.

12 bin Toyota bZ3 geri çağırılıyor

16 Nisan 2023'te bZ3 modelini piyasaya süren Toyota, aradan geçen kısa bir sürenin ardından geri çağırma işlemi başlatıyor. 13 Mart ile 5 Temmuz 2023 arasında üretilen 12 bin 205 bZ3 elektrikli sedanı için gerçekleşecek geri çağırma işleminin nedeni ise hatalı çalışan arka kapılar oldu.

Otomobil üreticisi yaptığı açıklama ile sürüş sırasında arka kapı kilitlerinin açılabileceğini belirtmesinin yanı sıra, bu kapıların bazı durumlarda yolcuların kilitli kalmalarına neden olabileceğini ifade etti. Kapının tasarımının ve malzemesinin dış kapı kolu ile kilit arasında bir boşluk oluşmasına neden olduğu ifade edilirken, özellikle yüksek nem veya sıcaklıklarda kilit mekanizmasının doğru çalışmadığı belirtiliyor.

Toyota, araçları güvenlik hale getiremek için arka kapı kilitlerini ek contalarla ücretsiz olarak değiştireceini açıkladı. Şirket ayrıca, etkilenen araçların sahiplerinden araçları kullanmayı derhal bırakmalarını ve inceleme için en yakın Toyota bayisiyle iletişime geçmelerini istiyor. Toyota geri çağırma işlemlerinin 27 Temmuz 2023 tarihinde başlayacağını duyurdu.

Toyota ve Çin'in en büyük elektrikli otomobil üreticisi BYD arasında yapılan ortaklık sonucunda ortaya çıkan bZ3, markanın e-TNGA platformu üzerinde yükseliyor. BYD'nin motor ve batarya sistemlerini kullanan araç CLTC verilerine göre 517 ve 616 kilometre menzile sahip iki farklı versiyon ile sunuluyor.

Çin pazarında iddialı olmak için hem bZ4X hem de bZ3 için agresif bir fiyat politikası belirleyen Toyota'nın her iki elektrikli modeli de 25 bin doların altındaki fiyatlara sahip. Peki siz Toyota ve elektrikli otomobilleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.