Toyota Boshoku Türkiye 25 yaşında!

Dünyada 22 ülkede 90'a yakın tesisi ile faaliyet gösteren Toyota Boshoku'nun Avrupa'daki ilk ve en köklü üretim üssü olan Toyota Boshoku Türkiye, faaliyet sürecinin 25 yılını tamamladı.

Dünyanın önde gelen tedarikçilerinden biri olarak 100 yılı aşkın süredir 22 ülkede 90'a yakın tesisi ile hizmet veren Toyota Boshoku Corporation'a bağlı olarak Sakarya'da kurulan Toyota Boshoku Türkiye, faaliyet sürecinin 25 yılını geride bıraktı. Otomotiv koltuğu, kapı içi paneli, diğer iç döşeme parçaları ve hava filtresi üretimi gerçekleştiren Toyota Boshoku Türkiye, Toyota Boshoku'nun Avrupa'daki ilk ve en köklü üretim üssü olarak hizmet veriyor. Sakarya protokolünün katılımı ile Toyota Boshoku Türkiye'nin 25'inci yılına ilişkin düzenlenen törende, 1997 yılında bu yana üretimden istihdama kadar tüm süreçlerdeki gelişmeler paylaşıldı.

25 yılda 3 üretim tesisine ulaştı

Toyota Boshoku Türkiye'nin 25'inci yılına ilişkin düzenlenen törende konuşan Toyota Boshoku Türkiye Başkanı Yoshiyuki Kato, "Toyota Boshoku Türkiye, Toyota'nın strateji ve beklentilerine karşılık vererek 1997 yılında grubumuzun Avrupa Bölgesi'ndeki ilk koltuk ve kapı içi paneli üretici firması olarak kuruldu. 2007 yılında metal fabrikamızı ve 2012 yılında da Düzce'de kılıf fabrikamızı açarak operasyon hacmimizi büyüttük. Geriye dönüp baktığımızda, bu 25 yıllık süre boyunca Sakarya ve Türkiye'nin gelişimine katkı sunabildiğimizi görmekten mutluluk duyuyorum. Gelecekte de iş hacmimizi ve istihdamımızı büyütmek, yüksek kaliteli ürünlerimizle yerli algısını güçlendirerek Avrupa'nın açık ara en iyi glokal otomobil iç komponent üreticisi olmayı hedefliyoruz. Toyota Boshoku Türkiye olarak, Türk Sanayii'ni desteklemeye, Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal gelişimi için yatırım yapmaya, istihdama ve toplumun gelişimi için yapacağımız katkılara odaklanarak paydaş mutluluğunu sağlamaya çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Yüzde 100 yerli üretim hedefleniyor

Toyota Boshoku Türkiye Başkan Yardımcısı Hakan Konak ise, "Türkiye'de faaliyete başladığımız günden bu yana büyük aşama kat ettik. İlk üretim bandımız 1998 yılında dönmeye başladı ve ilk koltuk ile kapı içi panelimizi o yıl ürettik. 2007 yılında metal, 2012 yılında ise Düzce'de TB Sewtech fabrikamızın faaliyete geçmesiyle yatırımlarımız hız kazandı. Türkiye'deki faaliyetlerimiz ile Toyota Boshoku tarafından Avrupa ve Afrika Bölgesi'nde yürütülen operasyonlar içerisindeki en köklü ve en büyük tesis olduk. Otomotiv koltuk ve iç döşeme parçaları alanında Avrupa'nın lider üreticilerinden biriyiz" dedi. Konak ayrıca üç tesiste toplam 111 bin metrekarelik bir üretim alanımız bulunuyor. Haftanın 6 günü 3 vardiya olmak üzere 2 binin üzerinde çalışana istihdama sağlıyoruz. Global Toyota Boshoku içerisinde bu düzende çaışan başka üretim tesisi bulunmuyor. Yıllık olarak 280 bin araç setlik üretim kapasitesine sahip olup her 80 saniyede bir set koltuk ile bir set kapı iç paneli üretiyoruz. 25'inci yılımızı kutladığımız bugün ise bandımızdan 3 milyon 141 bin 271'inci koltuk setimiz çıktı. En önemlisi, üretimimizde yerlilik oranımızın yüzde 100 olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kalıp ve makinelerimiz yüzde 100'e yakın yerlilik oranına sahipken, parça ve malzemelerimizin de yüzde 91'i yerli üretim. Ayrıca üretim süreçlerimizdeki yurt dışından aldığımız teknik destek ihtiyacımızı da 2019 yılından bu yana sıfıra indirmekle kalmayıp bölgeye de destek sağlamaya başladık." dedi.

Üretim, ihracat ve istihdamın yanı sıra kurumsal sorumluluk bilinciyle de topluma katkı sağlayacak projeler hayata geçirdiklerini dile getiren Hakan Konak, "Toplumumuza katkı sağlamak için eğitim, çevre ve spor alanlarında çalışmalar yürütüyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın bilinçli birer birey olarak yetişmesi için 9 yıldır 'Arka Koltukta Emniyet' projemizi sürdürüyoruz. Bu projemiz ile şimdiye kadar 28 okulda 5 binin üzerinde öğrenciye ulaştık. Çevre konusunda ise atık suların tekrar kullanımına yönelik kimyasal nitelikli arıtma tesisimize ilave olarak Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi kurduk. Bu tesiste arıttığımız suların temizliğini göstermek için tesisten çıkan suda beslediğimiz balıklarımızı görebilirsiniz. Ayrıca toplumsal cinsiyet eşitiliğini destekleyen bir marka olarak hem sporun hem de kadın sporcuların yanında olmak için Sakarya Kadın Voleybol Takımı'nın destekçisi olduk. Yerel ekonominin ve istihdamın büyümesine katkı kadar yerel değerlerin korunması ve gelişmesi için de çalışmalarımızı hızla sürdüreceğiz" dedi.