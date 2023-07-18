Toyota Avrupa'da Satışlarını Artırdı

Toyota, üç yıldır üst üste dünyanın en çok satan otomobil üreticisi olarak Avrupa'da da satışlarını artırdı. Toyota Avrupa (TME), 2023'ün ilk 6 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artışla 573 bin 976 adetlik satış performansı elde etti. Toyota'nın hibrit, plug-in hibrit ve tam elektrikliler dahil olmak üzere elektrik motoruna sahip araçların satış oranı yüzde 71'in üzerine çıktı. Toyota marka bazında ise 540 bine yakın araç satmayı başardı.

Toyota, üç yıldır üst üste dünyanın en çok satan otomobil üreticisi olarak Avrupa'da da satışlarını artırdı.

Toyota Grubu'na ait markalarla birlikte Toyota Avrupa (TME), 2023'ün ilk 6 ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artışla 573 bin 976 adetlik satış performansı elde etti.

Bununla birlikte Toyota'nın hibrit, plug-in hibrit ve tam elektrikliler dahil olmak üzere elektrik motoruna sahip araçların satış oranı, yaklaşık 410 bin adetle toplam satışlarda yüzde 71'in üzerine çıktı. Toyota'nın çevreci araçlarına olan ilgi artmaya devam ederken Toyota'nın karbon nötr hedefleri doğrultusunda farklı teknolojilere sahip modellerle farklı müşteri ihtiyaçlarını karşılaması başarıda etken oldu. Toyota bu sayede Avrupa'da CO2 emisyon hedeflerinde öncü rol üstlenmeyi sürdürüyor.

Toyota marka bazında ise 540 bine yakın araç satmayı başardı. En çok tercih edilen modeller 104 bin 564 adet ile Yaris Cross, 104 bin 475 adet ile Corola ürün gamı, 87 bin 850 adet ile Yaris, 64 bin 657 adet ile Toyota C-HR, 41 bin 448 adet ile Aygo X ve 38 bin 731 adet ile RAV4 oldu.

Toyota'nın elektrik motoru kullanan araçlarının satış oranı ise yüzde 4 artış gösterdi. İlk 6 ayda en çok satan hibrit modeller ise 100 bin adedi aşan Yaris Cross Hybrid, 64 bin 370 adet satış ile Toyota C-HR Hybrid, 72 bin 965 adet ile Yaris Hybrid, 85 bin 779 adet ile Corolla Hybrid ve 35 bin 354 adet ile RAV4 Hybrid/Plug-in Hybrid oldu.

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