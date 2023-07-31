Toyota, 2023'ün İlk Yarısında Satışlarını Artırdı

Son 3 yılın dünyada en çok tercih edilen otomobil üreticisi olan Toyota, 2023'ün ilk yarısında da istikrarlı yükselişini devam ettirdi. Açıklanan resmi rakamlara göre Toyota, 2023'ün ilk 6 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 5.1 daha fazla araç satışı gerçekleştirdi ve 4 milyon 937 bin araç satıldı. Toyota'nın Japonya'daki satışları yüzde 33 artarak 878 bin adet oldu. Amerika'da 1.2 milyonun üzerinde satış adedi elde eden Toyota, Asya'da da 1.5 milyon civarında araç satışı gerçekleştirdi. Avrupa'da da satışlarını artıran Toyota, bu dönemde 570 binin üzerinde araç satışı elde etti. Bununla birlikte global olarak hibrit araçlara da ilgi artmaya devam etti. Geçen yılın aynı dönemine göre ilk 6 ayda yüzde 20 artarak 1.6 milyon oldu. Bununla birlikte Toyota'nın hibrit, plug-in hibrit, yakıt hücreli ve tam elektrikli araçlarından oluşan çevreci ürün gamında ise satışlar, yüzde 23 artarak 1 milyon 710 bini aştı. Çip tedarik sorunlarının iyileşme trendine girmesinin de katkısıyla birlikte global üretim de, yüksek taleple birlikte artış gösterdi. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 12 artışla birlikte 4.9 milyona yakın araç üretimi yapıldı. Bunun 3.2 milyonu Japonya dışında gerçekleşirken, 1.6 milyondan daha fazlası Japonya'da üretildi.

Son 3 yılın dünyada en çok tercih edilen otomobil üreticisi olan Toyota, 2023'ün ilk yarısında da istikrarlı yükselişini devam ettirdi.

Açıklanan resmi rakamlara göre Toyota, 2023'ün ilk 6 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 5.1 daha fazla araç satışı gerçekleştirdi ve 4 milyon 937 bin araç satıldı.

Toyota'nın Japonya'daki satışları yüzde 33 artarak 878 bin adet oldu. Amerika'da 1.2 milyonun üzerinde satış adedi elde eden Toyota, Asya'da da 1.5 milyon civarında araç satışı gerçekleştirdi. Avrupa'da da satışlarını artıran Toyota, bu dönemde 570 binin üzerinde araç satışı elde etti.

Bununla birlikte global olarak hibrit araçlara da ilgi artmaya devam etti. Geçen yılın aynı dönemine göre ilk 6 ayda yüzde 20 artarak 1.6 milyon oldu. Bununla birlikte Toyota'nın hibrit, plug-in hibrit, yakıt hücreli ve tam elektrikli araçlarından oluşan çevreci ürün gamında ise satışlar, yüzde 23 artarak 1 milyon 710 bini aştı.

Çip tedarik sorunlarının iyileşme trendine girmesinin de katkısıyla birlikte global üretim de, yüksek taleple birlikte artış gösterdi. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 12 artışla birlikte 4.9 milyona yakın araç üretimi yapıldı. Bunun 3.2 milyonu Japonya dışında gerçekleşirken, 1.6 milyondan daha fazlası Japonya'da üretildi.

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