Toyota 2023 Kenshiki Forum'da yeni vizyonunu sergiledi

Toyota, 2023 Kenshiki Forum'da en yeni elektrikli konseptlerini, teknolojilerini ve yeniliklerini paylaştı.

Japonca'da "iç yüzünü anlamak" şeklinde ifade edilen Kenshiki beşinci kez düzenlendi ve Toyota yenilikçi vizyonunu aktarmaya devam etti.

Toyota, 2024 yılında üretim versiyonu tanıtılacak Urban SUV konseptinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Aynı zamanda 2025 yılında yollara çıkacak Sport Crossover ile birlikte Toyota FT-3e ve Toyota FT-Se konseptlerinin Avrupa prömiyerini yaptı. Toyota Professional ürün ailesinden yeni PROACE, PROACE CITY ve PROACE MAX modelleri de gösterildi. Ayrıca Hilux ürün gamı da, Kenshiki Forum'da gösterilen yeni Hilux Hybrid 48V ile daha da genişletildi.

En güncel elektrifikasyon hedeflerini açıklayan Toyota'nın, Avrupa'da mevcut durumda hibritler dahil elektrik motorlu araçların satış oranı yüzde 71 oldu ve 2024'te yeni elektrikli araçların adetlerinin de artmasıyla bu rakamın yüzde 75'e çıkması bekleniyor.

Toyota, 2026 yılına kadar Toyota binek otomobillerden hafif ticari araçlara kadar yaklaşık 15 farklı sıfır emisyonlu araç sunacak. Bu araçlardan 6 adedi ise, özel olarak geliştirilen elektrikli araç platformu üzerine yapılacak. Bununla birlikte bu dönemde Toyota'nın Avrupa'da yıllık satış oranının yüzde 20'sinin tam elektrikli olması, yıllık 250 binden fazla tam elektrikli satışının gerçekleşmesi bekleniyor.

Toyota 2026'ya kadar 6 elektrikli model sunacak

Toyota'nın 'Herkes için Mobilite' stratejisi ve 2040 yılına kadar Avrupa'da ve 2050 yılına kadar küresel ölçekte tam karbon nötrlüğü sağlama taahhüdü, şirketin yeni ürün geliştirme yaklaşımına rehberlik ediyor. Toyota, Kenshiki Forum'da markayı Avrupa'da sıfır emisyona götürecek gelecek ürünler ve teknolojiler hakkında birçok önemli detay açıkladı. 2026 yılına kadar özel olarak elektrikli araçlar için yapılmış platforma sahip 6 tam elektrikli modeli sunma hedefinin yanı sıra birçok yeni teknoloji gösterildi. Yeni tanıtımı yapılan Urban SUV ve Sport Crossover konseptleri, geçen yıl tanıtımı yapılan Compact SUV konsepti ve bZ4X markanın 6 tam elektrikli modelinden 4'ünü oluşturuyor. Ayrıca 2026'dan sonraki araçlarda sunulacak yeni nesil batarya teknolojilerinin geliştirilmesi konusunda da açıklamalar yapıldı.

Toyota, global olarak dünyanın farklı ülke ve bölgelerindeki müşteri ihtiyaçlarına, pazar koşullarına ve yerel altyapıya uygun olarak farklı güç üniteleriyle karbon nötre giden yolda çok yollu bir yaklaşım sunmaya devam ediyor. Bu yaklaşım hibrit, plug-in hibrit, tam elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli araçları kapsıyor.

Bununla birlikte Toyota'nın 2026 sonrası için geliştirmekte olduğu yeni nesil teknolojiler, araçların geliştirilme, üretilme ve kullanılma şeklini değiştirecek. "Herkes İçin Mobilite" hedefiyle sıfır emisyonlu mobilitenin erişilebilir olmasını sağlanacak.

Karbon nötr olmaya 360 derecelik bir yaklaşım getiren Toyota, 2030'da tüm üretim tesislerini tamamını karbon nötr yapacak. Açıklanan elektrifikasyon hedefleri kapsamında Toyota, 2035'te Avrupa Birliği, İngiltere ve EFTA ülkelerinde sadece sıfır emisyonlu araç satışı gerçekleştirecek. Bununla birlikte lojistik sürecinde de emisyonları sıfırlamayı hedefleyen Toyota, Avrupa'da Belçika ve çevre ülkelerde hidrojen yakıt hücreli araçlarla lojistiğini gerçekleştirmeye başladı. 2040'ta ise satın alınan ürünler ve hizmetler dahil olmak üzere lojistik operasyonlarının tamamının karbon nötr olması planlanıyor.

2026'da yeni nesil bataryalar geliyor

2026'dan itibaren sunulacak yeni nesil bataryalarla elektrifikasyona öncülük eden Toyota mevcut bZ4X'e kıyasla iki kat daha fazla sürüş menzili ve %20 daha düşük maliyet sunması hedeflenen performans versiyonu bir batarya tanıtacak. Marka, aynı zamanda elektriklilerin yaygınlaşmasını amaçlayan düşük maliyetli bir bataryayı da kullanmaya başlayacak.

Yeni bir şekle, iki kutuplu yapıya sahip olacak ve ana malzeme olarak daha düşük maliyetli lityum demir fosfat (LFP) kullanacak. Bunun bZ4X'e kıyasla menzili yüzde 20 artırması ve maliyeti yüzde 40 azaltması hedefleniyor. Üçüncü yeni nesil batarya ise, bipolar teknolojiler ve yüksek nikel katot kullanarak yüksek performansa odaklanacak. Bu teknolojide de düşük maliyetler ve daha uzun bir sürüş menzili bekleniyor. Toyota, katı hal bataryaların 2027-2028 yıllarında ticarileştirmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda en başından itibaren yüzde 10'dan yüzde 80 kapasiteyi sadece 10 dakikalık bir şarj süresiyle elde etmeyi hedefleniyor.

Avrupa için yeni elektrikli SUV: Urban SUV Konsepti

Toyota, Kenshiki'de Avrupa için gelecek elektrikli araç stratejisinin bir parçası olarak yeni Urban SUV Konsepti'ni tanıttı. 2024 yılında tanıtılması planlanan yeni elektrikli aracın üretim versiyonundan ipuçları veren Urban SUV, cesur tasarımı ve yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çekiyor.

Urban SUV, Toyota'nın Avrupa'da 2026'ya kadar elektrikli araçlara özel olarak geliştirilen mimariye sahip 6 tam elektrikli ürün gamının en kompakt ve en ulaşılabilir modeli olacak. Bu araç, Avrupa'daki en büyük elektrikli araç pazarlardan biri olacağı tahmin edilen B-SUV segmentinde konumlandırılacak.

Toyota Urban SUV Konsepti, kaslı gövdesi ve yüksek sürüş pozisyonuyla özgün bir SUV tarzına sahip. Gerektiğinde yolcu veya yük alanına öncelik vermek için kolayca uyarlanabilen esnek bir iç mekan ile kullanım alanı en üst düzeye çıkarıldı. Bu araç, dört tekerlekten çekiş ve önden çekişli olarak tercih edilebilecek. Toyota Urban SUV'un üretim versiyonu, müşterilerin ihtiyaçlarına göre iki farklı batarya boyutuyla sunulacak. Urban SUV, 4,300 mm uzunluğa, 1,820 mm genişliğe ve 1,620 mm yüksekliğe sahip. Toyota üretim modeliyle ilgili daha fazla detayı 2024 yılı içerisinde duyuracak.

Bu yeni elektrikli modelin de katkısıyla Toyota Avrupa'da 2035'te sadece elektrikli araçlar sunacak ve 2040'ta tamamen karbon nötr olacak.

Sportif SUV'a Toyota yorumu: Toyota Sport Crossover Konsepti

Toyota'nın Kenshiki'de sergilediği araçlardan biri olan Sport Crossover Konsepti, 2025'te üretilerek ürün gamına katılacak. Markanın elektrikli araç ürün gamı içerisinde bir tasarım ikonu haline gelecek olan konsept, şık aerodinamik silueti ve ayırt edici çizgileriyle dikkat çekiyor.

İlk kez elektrikli otomobil kullanacak müşteriler için SUV'lara göre çekici bir alternatif olarak öne çıkan Sport Crossover, geniş bir yaşam alanı ve bagaj hacmiyle birlikte yüksek konfor sunuyor.

Yeni nesil elektriklileri temsil ediyor: FT-3e

Toyota, Brüksel'deki Kenshiki Forum'da FT-3e SUV konseptini Avrupa'da ilk kez tanıtarak yeni nesil elektrikli araçlar sunacağı tasarım ve teknolojileri ortaya koydu. FT-3e, performans odaklı spor otomobiller ve lüks sedanlar dahil olmak üzere çok yönlü yeni nesil elektrikli araç mimarisi üzerine yapıldı. Bu yeni nesil elektrikli araç daha fazla verimlilik ve menzil için mümkün olan en düşük ağırlığı ve optimize edilmiş aerodinamiği elde etmek üzere tasarlandı.

FT-3e, karbon-nötr bir mobilite sağlamanın ötesine geçerek toplumla bağlantı kuran, aracın kendisine veya çevresine veri/enerji aktarımı için bir ortam görevi gören çok çeşitli teknolojileri içeren bir konsept olarak öne çıkıyor. Akıcı tasarımı estetikle bir araya getiren FT-3e'de, kapının üzerine konumlandırılan dijital ekranlar, kullanıcılara aracın dışından bataryanın şarj durumu, iç sıcaklık ve hava kalitesi gibi bilgileri yansıtıyor. FT-3e konsepti 4,860 mm uzunluk, 1,955 mm genişlik ve 1,595 mm yükseklikle tasarlandı.

Elektrikli spor otomobil vizyonu: FT-Se

Toyota, Kenshiki Forum'da elektrikli FT-Se spor otomobil vizyonunu gösterdi. Motorsporlarında farklı şampiyonalarda daha iyi otomobiller geliştirmek üzere yarışan TOYOTA GAZOO Racing'in uzmanlığıyla geliştirilen FT-Se konsepti, sıfır emisyonlu yüksek performanslı spor otomobillerin geleceğini temsil ediyor.

Sürücü ve araç arasındaki ilişkinin evrimleşmiş halini yansıtan FT-Se, ismini Geleceğin Elektrikli Toyota Spor Otomobillerini temsilen 'Future Toyota Sports electric' kısaltmasından alıyor. İki koltuklu spor otomobil, etkileyici karakteristiği yeni nesil batarya teknolojisiyle bir araya getiriyor. 4,380 mm uzunluğa sahip akıcı bir silüete sahip FT-Se spor otomobil konsepti, aerodinamik hatları, kendine has tasarım detayları ve arka spoyleriyle göze çarpıyor. 1,220 mm yükseklikle klasik spor otomobillere gibi kompakt ölçülerle tasarlanan konsept, 1,895 mm'lik genişliğiyle agresif bir görünüme sahip.

FT-Se konseptinin yeni nesil kabini de, alçağa konumlandırılmış gösterge paneliyle daha iyi bir görüş sağlarken sezgisel kontrollerle daha etkileyici bir sürüş deneyimi getiriyor. Tamamen heyecan verici bir sürüş için tasarlanan FT-Se konseptinde yer alan yeni nesil bataryalar ise, yüksek enerji yoğunluğu ve alçak ağırlık merkezi sayesinde performansın sınırlarının zorlanmasına katkı sağlıyor. FT-Se, yüksek performanslı bir elektrikli araç olarak yüksek yol tutuş, viraj alma kabiliyeti ve frenleme yetenekleriyle öne çıkıyor. FT-Se'nin sürekli olarak gelişen yazılım güncellemeleri ise sürücünün yaşam tarzına uyum sağlarken, Toyota aynı zamanda geleceğin mobilitesinin fiziksel ulaşım aracı olmanın ötesine geçerek aracın bir yaşam tarzı partneri olacağına inanıyor.

Toyota hafif ticaride büyürken, Türkiye satışları Avrupa'da ilk 5'e girdi

Toyota, Kenshiki Forum'da yenilenen Toyota Professional ürün gamını da gösterdi. Toyota Professional'ın genişletilmiş ve yenilenmiş ürün yelpazesi, verimli performansı, sağlamlığı ve yüksek yük taşıma kapasitesini şık tasarımlarla bir araya getiriyor.

Toyota'nın giderek güçlenen hafif ticari araçları ve hizmet kalitesi, Avrupa'da da segmentinde daha iddialı bir konum elde etmesini sağlıyor. 2022 yılında Avrupa'da 119 bin adetlik hafif ticari araç satışı gerçekleştiren Toyota, şu ana kadar 140 bin adedin üzerinde satış ile şimdiden yeni bir rekora imza atmayı başardı. Hafif ticari segmentinde büyümeyi planlayan Toyota, 2025 yılında 180 bin adedi aşarak yüzde 7 pazar payı ile ilk 6 markadan biri olmayı hedefliyor.

Bunun birlikte Türkiye de, Toyota'nın hafif ticari araçlarında önemli bir yere sahip oldu. İlk 10 ayda Türkiye'de 9 bin 612 adet Toyota hafif ticari araç satışı gerçekleşti ve bu adetlerle Toyota Türkiye, Avrupa Toyota Professional satışları içerisinde ilk 5'te yer aldı.

Toyota Professional ürün gamı daha iddialı oldu

Tamamen yeni bir ön tasarımla dikkat çeken PROACE ve PROACE CITY, daha dikkat çekici hale getirildi. Ön farların arasında bir panjura yer verilmemesiyle sofistike ve ayırt edici bir görünüm yaratılırken, trapez şeklindeki alt ön panjur, Toyota'nın ürün gamındaki diğer modellerle benzerlikler taşıyor. LED farların yanı sıra yeni jant seçenekleri de, PROACE ürün ailesinin şıklığını artırıyor. Yeni görünüm, kabinde de devam ettiriliyor. Yeni dijital gösterge panelleri ve 10 inç dokunmatik ekran, yeni deri direksiyon konforu ve görünümü daha ileriye taşıyor.

Yeni PROACE aynı zamanda tam elektrikli olarak da sunulacak. 75 kWh bataryaya sahip araç tek şarjla 350 km'ye varan pratik bir menzile sahip. Her ikisi de 136 HP (100 kW) güce sahip elektrikli PROACE aynı zamanda 50 kWh daha küçük bir batarya ile de tercih edilebilecek.

Toyota ticari ürün gamı Toyota PROACE MAX ile genişliyor

Toyota, Brüksel'de tamamen yeni Toyota PROACE MAX de tanıttı. Yüksek yük taşıma kabiliyeti ve sınıfının lideri kapasitesini verimli sürüş ve dikkat çekici bir tasarımla birleştiriyor.

Toyota'nın Avrupa'daki ilk büyük boyutlu ticari aracı olan PROACE MAX, kapsamlı Toyota Professional ticari araç ürün portföyünün bir parçası olarak güncellenen PROACE ve PROACE CITY ile birlikte geniş PROACE araç ailesine katılıyor.

Elektrikli ve dizel motor seçenekleriyle tanıtılan PROACE MAX, aynı zamanda altı farklı ölçü ve iki farklı aks aralığı ölçüsüyle tercih edilebilecek. Böylece her müşteri için en ideal çözümü sunacak. Yüksek performanslı elektrikli PROACE MAX, 270 HP (200 kW) ve 410 Nm tork değerleriyle en zorlu işlerin bile üstesinden gelebiliyor. Tam elektrikli PROACE MAX, 420 km'ye varan sürüş menzili ile pratik günlük operasyonlar için ideal mesafeyi sunuyor.

Yüksek performanslı 110 kWh batarya daha fazla enerjiye ihtiyaç duyduğunda, uzun yolculuklarda arıza süresini en aza indirmek için 150 kW'a kadar çıkabilen hızlı şarj sistemi ile 55 dakika gibi kısa bir sürede yüzde 80 oranında şarj edilebiliyor.

Toyota PROACE MAX elektrikli modelin yanı sıra verimli ve düşük emisyonlu 120-180 HP arasında güçlere sahip seçeneğiyle de tercih edilebilecek. Hem elektrikli hem de dizel versiyonlar, büyük boyutlu ticari van sektöründeki satışların büyük çoğunluğunu karşılayacak şekilde önden çekişli olarak sunulacak.

Konforlu bir yaşam alanına sahip olacak şekilde tasarlanan Toyota PROACE MAX, 7 inç renkli dijital gösterge ekranının yanı sıra yüksek çözünürlüklü 10 inç dokunmatik ekrana sahip. Pratik bir merkezi bardaklık, kullanışlı ön panel saklama alanları, şık krom süslemeler de kabinde dikkat çekiyor.

Land Cruiser Prado 2024'te Türkiye'de

70 yılı aşkın bir süredir güç ve dayanıklılığın simgesi haline gelen Land Cruiser Prado da, Kenshiki'de sergilenen yenilikler arasındaydı. Yeni model, efsanevi Land Cruiser DNA'sını yeni teknolojilerle birleştirerek günlük kullanımlarla birlikte şehir içi ve arazi sürüşlerinde çok daha yüksek performans getiriyor. Toyota, Yeni Land Cruiser Prado modelini 2024 yılının ikinci yarısında Türkiye'de satışa sunacak. Bununla birlikte 2025 yılında ise Hybrid 48V teknolojisine sahip versiyon da kullanıcılarla buluşturulacak.

İlk etapta 2.8 litre turbo dizel motorla sunulacak olan Yeni Land Cruiser Prado, 204 HP güce sahip ve sekiz ileri Direct Shift otomatik şanzımanla eşleştirildi. Dış tasarımında klasik Land Cruiser siluetine sahip olan yeni model, güçlü yatay çizgileriyle dikkat çekiyor. Land Cruiser Prado, 4,920 mm uzunluğa, 1,980 mm genişliğe ve 1,870 mm yüksekliğe sahip.

Hilux'a hibrit versiyon: Hilux Hybrid 48V

Toyota, 2023 Kenshiki Forum'da elektrifikasyon dünyasına adım atan pick-up modelinin Hilux Hybrid 48V versiyonunun örtüsünü kaldırdı. 48V hibrit sistemiyle donatılan Hilux Hybrid 48V, şehir içi ve arazi koşullarında daha fazla verimlilik, daha iyi sürüş performansı ve daha fazla konfor sunuyor.

1968 yılında tanıtılmasından bu yana önemli başarılara imza atan Hilux, her neslinde iddiasını ileriye taşımayı başarıyor. Toyota, Hilux modeline hibrit 48V sistemini ekleyerek karbon nötr hedefine yönelik kapsayıcı ve çok teknolojili yaklaşımını güçlendiriyor.

Hilux'un kendine has görünümüyle ve sadece Çift Kabin versiyonda sunulan Hilux Hybrid 48V, kaslı hatları, dikkat çekici üç boyutlu ön panjuru ve cesur tarza sahip ön tamponuyla aracın güçlü duruşunun altını çiziyor. Bununla birlikte dünyanın en zorlu koşullarına meydan okuyabilecek tarzıyla birlikte kabinde konforlu ve geniş bir yaşam alanı sunuyor.

Toyota Hilux'ın 2.8 litrelik dizel motoru, hibrit 48V sisteminin eklenmesiyle daha da verimli hale geldi. Hilux'un hibrit 48V sisteminde motor, bir kayış sistemi kullanarak kompakt motor jeneratörünü çalıştırıyor ve arka koltukların altına konumlandırılan yeni 48V lityum bataryayı şarj ediyor. 48V batarya, aynı zamanda yeni bir DC/DC dönüştürücü aracılığıyla aracın 12V sistemini de besliyor.

Toyota'nın tam hibrit elektrikli sistemlerinde olduğu gibi, yeni batarya yavaşlama sırasında şarj ediliyor ve frenleme enerjisini verimli bir şekilde kullanıyor. Bu sistem ek frenleme performansı da sağlıyor. Batarya şarj edildikten sonra 16 HP kadar güç ve 65 Nm torku motor jeneratörü üzerinden motora göndererek hızlanmayı, gücü ve verimliliği artırıyor. Motor jeneratörü ile birleşen güçlü 2.8 litrelik dizel motor, 204 HP güç ve 500 Nm tork üretiyor.

Yeni Hilux Hybrid 48V, yolda veya zorlu arazilerde daha yumuşak bir sürüş ile duyarlı hızlanma, gelişmiş frenleme performansı ve daha yüksek yakıt verimliliğini bir araya getiriyor. Şehir içerisinde ise hibrit 48V sisteminin sağladığı güç, daha iyi gaz tepkisi ve doğrusal hızlanma sağlarken, rejeneratif frenleme daha etkili ve doğal bir yavaşlama hissi yaratarak daha yüksek konfor getiriyor.

Üçüncü nesil yakıt hücresi teknolojisi 2026'da geliyor

Toyota, farklı teknolojilerle ülke ve bölgelerin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak çözümleri geliştirmeye devam ediyor. Otomotiv dışında farklı alanlarda da kullanım imkanı sağlayan ve sıfır emisyona giden yolda büyük önem taşıyan hidrojen yakıt hücresi teknolojisi konusunda da çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak efsanevi Hilux modeline hidrojen yakıt hücresini adapte eden Toyota, 2023 Kenshiki Forum'da Hilux Yakıt Hücreli Prototip modelini de sergiledi.

Hidrojen yakıt hücreli binek araçlar ve ticari araçlar üzerinde geliştirmeler yapmaya devam eden Toyota, 2026 yılında üçüncü nesil yakıt hücresi sistemini tanıtmaya hazırlanıyor. Hidrojen yakıt hücresi teknolojisinin ticarileştirilmesi ve yaygınlaşması anlamında dönüm noktası olacak. Yıllık 100 bin adetlik üretim hedefiyle birlikte bu teknolojiyle menzil yüzde 20 artacak ve maliyetleri yüzde 37 civarında düşecek. Bununla birlikte yapılacak iş birlikleriyle birlikte 2030'da yıllık üretim 200 bin adede çıkacak ve maliyetlerin yüzde 50 düşmesi planlanıyor.

Toyota hidrojen altyapısının geliştirilmesini desteklemek adına ağır hizmet taşımacılığına da odaklandı. Bu kapsamda yapılan son çalışmalardan biri Paris 2024 Yaz Olimpiyatları misafir programında GCK firması, Toyota'nın yakıt hücresi sistemlerini kullanarak otobüslerini sıfır emisyonlu hidrojenli hale dönüştürecek.

Bununla birlikte dünya çapında üretim yapacak 'Hidrojen Fabrikası' kuruldu. Avrupa Hidrojen Fabrikası, geliştirme, montaj, satış ve pazarlamayı bir araya getirecek ve 2040 yılına kadar karbon nötrlüğü desteklemek amacıyla Global Hidrojen Fabrikası ile güçlü bir bağ kuracak.

Toyota'dan 2024 Paris Olimpiyatlarında mobilite ürünleri çıkarması

Herkese eşit hareket özgürlüğü sunma hedefiyle bir mobilite şirketine dönüşen Toyota, Paris 2024'te kapsayıcı ve sürdürülebilir mobilitenin en yenilikçi halini sergileyecek. 2023 Kenshiki Forum'da olimpiyatlarda yer vereceği mobilite çözümlerini paylaşan Toyota, Paris'te "Herkes İçin Mobilite" kapsamında birçok sıfır emisyonlu ve düşük emisyonlu ürün kullanacak.

2 bin 650 adedin üzerinde tam hibrit, plug-in hibrit, tam elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli aracı kullanacak olan Toyota, Paris 2024'ün önceki oyunlara göre yüzde 50 oranında karbon emisyonlarının azaltılmasına büyük katkı sağlayacak. Toyota'nın Paris'te kullanacağı araçları arasında tam elektrikli Toyota bZ4X, Proace and Proace Verso ile plug-in hibrit RAV4, tam hibrit Toyota Corolla TS, Yaris Cross, ve Highlander ile hidrojen yakıt hücreli Toyota Mirai de yer alacak.

Toyota binek araç filosunun yanında Paris'te 700'ün üzerinde bireysel mobilite çözümü de sunacak. 250 adet koltuklu C + walkS ve ayakta kullanılan C + walkT ile birlikte tekerlekli sandalye e-çekicileri, 250 APM ve 150 tekerlekli sandalye erişimine uygun Toyota Proace gibi mobilite ürünü yer alacak.