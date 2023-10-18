Toyota, 2023 Japonya Mobilite Fuarı'nda Konsept Araçlarını Tanıtacak

Toyota, 26 Ekim'de başlayacak olan 2023 Japonya Mobilite Fuarı'nda ilk kez göstereceği konseptler ve yeniliklerden detaylar paylaştı. Tam elektrikli konsept modeller FT-3e ve FT-Se'nin tasarım detayları gösterildi. Toyota, yeni araçları müşterilerin ihtiyaçlarına ve değerlerine uyum sağlayan bir partner olarak konumlandırıyor.

Toyota, 26 Ekim'de başlayacak olan 2023 Japonya Mobilite Fuarı'nda ilk kez göstereceği konseptler ve yeniliklerden detaylar paylaştı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Japonya'da örtüsü kaldırılacak tam elektrikli konsept modellerden olan FT-3e ve FT-Se modellerinin tasarım detayları gösterildi. SUV tarzı bir araç olan FT-3e ve sportif tasarımıyla öne çıkacak FT-Se konseptleri, otomobil kullanıcılarına yeni bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Gelecek mobilite dünyasının fiziksel olarak insanları bir yerden bir yere götürmenin ötesine geçeceğine inanan Toyota, yeni araçları müşterilerin ihtiyaçlarına ve değerlerine tamamen uyum sağlayan bir partner olarak konumlandırıyor.

Bu konseptler, tam elektriklilere özgü son derece sezgisel kontroller ve etkileyici tasarımların yanı sıra, kişiselleştirilmiş sürüş keyfi sunuyor. Aynı zamanda araç içerisindeki verilere de güvenli ve stressiz bir şekilde göz atmak için kullanışlı özellikleri kullanabiliyor. Toyota FT-3e ve FT-Se konseptiyle ilgili tüm detayları, fuarda gerçekleştirilecek tanıtımla açıklayacak.

Yüksek performanslı elektrikli spor otomobil: FT-Se

Toyota'nın Japonya'da sergileyeceği konsept araçlar arasında yer alan FT-Se, yüksek performanslı tam elektrikli model olarak öne çıkıyor. Karbon nötr çağda eşsiz sürüş heyecanını yansıtmayı amaçlayan FT-Se geliştirilirken, markanın motorsporları departmanı TOYOTA GAZOO Racing'in uzmanlığından yararlanıldı. Daha yüksek yol tutuş ve aerodinamik performans elde etmeyi amaçlayan FT-Se, yazılım güncellemeleriyle sürekli olarak geliştirilebilen bir otomobil olarak tasarlandı.

FT-3e ise yeni sürüş deneyimini ve kişiselleştirilmiş hizmetleriyle birlikte yenilikçi teknolojileri bir araya getiren yeni nesil elektrikli araç olacak. FT-3e, farklı tasarımıyla estetiği ve yenilikçi bir tarz sunacak.

Bu araç aynı zamanda karbon nötr hedefe destek sağlamak ve daha iyi bir dünya yaratılmasına katkıda bulunmak amacıyla araçtaki veri ve bataryadaki enerjiyi diğer araçlara ve aygıtlara iletebiliyor.

Her zaman, her yerde eşsiz mobilite özgürlüğü

Verilen bilgiye göre, Toyota, 2023 Japonya Mobilite Fuarı'nda iki tam elektrikli araç konseptine ek olarak eşsiz bir mobilite özgürlüğü sunan KAYOIBAKO'yu tanıtacak.

Her yerde ve her zaman istediğiniz hayatı sürdürebilme özgürlüğüne sahip bir mobilite geleceği ortaya koyan KAYOIBAKO konsepti, iş hayatından eğlenceye kadar müşteri ihtiyaçlarını nasıl karşılayabileceğini ortaya koyacak. Mobilitenin geleceğini temsil eden yeni bir kompakt yaşam alanı konsepti sunan KAYOIBAKO, ismini ürünlerin tesisler arasında verimli bir şekilde taşınmasını sağlayan ve değiştirilebilir ek parçalarla farklı ihtiyaçları karşılayabilen nakliye konteynırlarından alıyor.

Belirli rollere göre özelleştirilebilen donanım ve yazılıma sahip elektrikli KAYOIBAKO konsepti, iş veya özel kullanım için kişiselleştirilebiliyor. İstendiğinde mobil bir mağazaya, servis aracına veya yaşam tarzına göre istenen herhangi bir araca dönüştürülebiliyor.

KAYOIBAKO, farklı kişisel kullanım ve yaşam tarzlarına hitap etmenin yanı sıra, tekerlekli sandalye kullanıcılarına daha kolay erişim sunan tasarımlarla "Herkes için Mobilite" vizyonuna katkı sağlayacak.