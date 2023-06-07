Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Toygun Atilla hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Toygun Atilla'nın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Toygun Atilla kimdir? Toygun Atilla kaç yaşında, nereli? Toygun Atilla hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Toygun Atilla hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Toygun Atilla'nın hayatını araştırıyor. Peki, Toygun Atilla kimdir? Toygun Atilla kaç yaşında, nereli? Toygun Atilla hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

TOYGUN ATİLLA KİMDİR?

Toygun Atilla, Türk gazeteci ve yazardır. Organize suç örgütleri ve istihbarat konularında uzmanlaşmıştır. Gazeteciliğe 1991 yılında Günaydın gazetesinde başlayan Toygun Atilla, 1992 yılında Hürriyet gazetesine geçti. Oldukça uzun bir dönem Hürriyet gazetesinde muhabir olarak görev yapan Atilla, Türkiye'deki birçok polisiye operasyonu; Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk, Şike gibi çeşitli davaları takip etti. Bu konularda dikkat çeken haber ve söyleşilere imza atmıştır. Cumhuriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürüyken hayatını yitiren Bülent Dikmener anısına her yıl düzenlenen haber ödüllerinde, 2011 yılında Jüri Özel Ödülünü kazandı.