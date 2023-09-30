TOUR OF İSTANBUL 1 Ekim kapalı yollar ve alternatif güzergahlar hangileri? Tour of İstanbul güzergah kapalı yollar haritası 2023 ne zaman?
Tour of İstanbul, 28 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yarış nedeniyle İstanbul'da bazı yollar 1 Ekim'de trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar duyuruldu. Kapatılacak yollar arasında Sahil Kennedy Caddesi'de bulunuyor. Vatandaşlar, "Tour of İstanbul 1 Ekim kapalı yollar hangileri? Tour of İstanbul güzergah kapalı yollar haritası 2023 ne zaman?" Sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar
Tour Of İstanbul, 4. günündeki Halk Turu ise tüm halka açık olarak düzenleniyor. İstanbul'da yarın gerçekleştirilecek olan "Tour Of İstanbul Bisiklet Yarışları," yol kapanmaları ve alternatif güzergahlarla ilgili detayları içeriyor. Bu önemli etkinliğin çevresindeki yol düzenlemeleri ve güzergah değişiklikleri hakkında "Tour Of İstanbul 1 Ekim kapalı yollar hangileri? Tour of İstanbul güzergah kapalı yollar haritası 2023 ne zaman?" Sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar…
TOUR OF İSTANBUL 1 EKİM KAPALI YOLLAR HANGİLERİ?
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, yarın "Tour Of İstanbul Bisiklet Yarışları" programı sebebiyle kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar duyuruldu.
Yapılan açıklamaya göre kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde:
01.10.2023 Pazar günü saat 08.00'dan itibaren kapatılacak yollar:
- İshakpaşa Caddesi
- Şadırvan Sokak
- Ağırkapı Caddesi
- Sahil Keneddy Caddesi
- Reşadiye Caddesi
- Ragıp Gümüşpala Caddesi (Sirkeci istikameti)
- Galata Köprüsü (Beyoğlu istikameti)
- Alternatif Güzergahlar
- Ragıp Gümüşpala Caddesi (Balat İstikameti)
- Cemil Birsel Caddesi
01.10.2023 Pazar günü saat 08.30'dan itibaren kapatılacak yollar
- Kemeraltı Caddesi (Beşiktaş istikameti)
- Meclis-i Mebusan Caddesi (Beşiktaş istikameti)
- Dolmabahçe Caddesi (Beşiktaş istikameti)
- Beşiktaş Caddesi (15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti)
- Barbaros Bulvarı (15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti)
- Alternatif Güzergahlar
- Atatürk Köprüsü
- Refik Saydam Caddesi
- Evliya Çelebi Caddesi
- Turabi Baba Caddesi
- Bahriye Caddesi
- Piyalepaşa Bulvarı
- TEM Otoyolu Bağlantı yolları
- Büyükdere Caddesi
TOUR OF İSTANBUL GÜZERGAH KAPALI YOLLAR HARİTASI 2023 NE ZAMAN?
01.10.2023 Pazar günü saat 10.00'dan itibaren kapatılacak yollar:
- Güney Zincirlikuyu Ayrımı (15 Temmuz Şehitler Köprüsü İstikameti)
01.10.2023 Pazar günü saat 08.00'dan itibaren kapatılacak yollar
- Kısıklı Caddesi Altunizade Köprüsünden D-100 Güney Yolu Bağlantısı
- Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 Güney Yolu Bağlantısı
- Mahir İz Caddesi Altunizade Köprüsünden D-100 Güney Yolu Bağlantısı
- Tophanelioğlu Caddesi D-100 Güney Yolu Bağlantısı
- Uzunçayır Fenerbahçe Stadyumu önünden (Kadıköy istikameti)
- Taşköprü Caddesi
- Fener Kalamış Caddesi
- Ahmet Mithat Efendi Caddesi
- Operatör Cemil Topuzlu Caddesi
- Çetin Emeç Bulvarı
- Bağdat Caddesi
- Turgut Özal Bulvarı (Kadıköy Bağdat Caddesi istikameti)
- Alternatif Güzergahlar
- Üsküdar istikameti kullanımı için Nuhkuyusu Caddesi
- D-100 Karayolundan Kadıköy istikameti kullanımı için Göztepe Köprüsü
- Taşköprü, Ahmet Mithat Efendi, Operatör Cemil Topuzlu, Bağdat Caddeleri ve Çetin Emeç, Turgut Özal Bulvarları için Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ve D-100 Karayolu
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