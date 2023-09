Tour of İstanbul, 28 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yarış nedeniyle İstanbul'da bazı yollar 1 Ekim'de trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar duyuruldu. Kapatılacak yollar arasında Sahil Kennedy Caddesi'de bulunuyor. Vatandaşlar, "Tour of İstanbul 1 Ekim kapalı yollar hangileri? Tour of İstanbul güzergah kapalı yollar haritası 2023 ne zaman?" Sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar

TOUR OF İSTANBUL 1 Ekim kapalı yollar ve alternatif güzergahlar hangileri? Tour of İstanbul güzergah kapalı yollar haritası 2023 ne zaman?

Tour Of İstanbul, 4. günündeki Halk Turu ise tüm halka açık olarak düzenleniyor. İstanbul'da yarın gerçekleştirilecek olan "Tour Of İstanbul Bisiklet Yarışları," yol kapanmaları ve alternatif güzergahlarla ilgili detayları içeriyor.

TOUR OF İSTANBUL 1 EKİM KAPALI YOLLAR HANGİLERİ?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, yarın "Tour Of İstanbul Bisiklet Yarışları" programı sebebiyle kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde:

01.10.2023 Pazar günü saat 08.00'dan itibaren kapatılacak yollar:

İshakpaşa Caddesi

Şadırvan Sokak

Ağırkapı Caddesi

Sahil Keneddy Caddesi

Reşadiye Caddesi

Ragıp Gümüşpala Caddesi (Sirkeci istikameti)

Galata Köprüsü (Beyoğlu istikameti)

Alternatif Güzergahlar

Ragıp Gümüşpala Caddesi (Balat İstikameti)

Cemil Birsel Caddesi

Stage 1

01.10.2023 Pazar günü saat 08.30'dan itibaren kapatılacak yollar

Kemeraltı Caddesi (Beşiktaş istikameti)

Meclis-i Mebusan Caddesi (Beşiktaş istikameti)

Dolmabahçe Caddesi (Beşiktaş istikameti)

Beşiktaş Caddesi (15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti)

Barbaros Bulvarı (15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti)

Alternatif Güzergahlar

Atatürk Köprüsü

Refik Saydam Caddesi

Evliya Çelebi Caddesi

Turabi Baba Caddesi

Bahriye Caddesi

Piyalepaşa Bulvarı

TEM Otoyolu Bağlantı yolları

Büyükdere Caddesi

Stage 2

TOUR OF İSTANBUL GÜZERGAH KAPALI YOLLAR HARİTASI 2023 NE ZAMAN?

01.10.2023 Pazar günü saat 10.00'dan itibaren kapatılacak yollar:

Güney Zincirlikuyu Ayrımı (15 Temmuz Şehitler Köprüsü İstikameti)

Stage 3

01.10.2023 Pazar günü saat 08.00'dan itibaren kapatılacak yollar

Kısıklı Caddesi Altunizade Köprüsünden D-100 Güney Yolu Bağlantısı

Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 Güney Yolu Bağlantısı

Mahir İz Caddesi Altunizade Köprüsünden D-100 Güney Yolu Bağlantısı

Tophanelioğlu Caddesi D-100 Güney Yolu Bağlantısı

Uzunçayır Fenerbahçe Stadyumu önünden (Kadıköy istikameti)

Taşköprü Caddesi

Fener Kalamış Caddesi

Ahmet Mithat Efendi Caddesi

Operatör Cemil Topuzlu Caddesi

Çetin Emeç Bulvarı

Bağdat Caddesi

Turgut Özal Bulvarı (Kadıköy Bağdat Caddesi istikameti)

Alternatif Güzergahlar

Üsküdar istikameti kullanımı için Nuhkuyusu Caddesi

D-100 Karayolundan Kadıköy istikameti kullanımı için Göztepe Köprüsü

Taşköprü, Ahmet Mithat Efendi, Operatör Cemil Topuzlu, Bağdat Caddeleri ve Çetin Emeç, Turgut Özal Bulvarları için Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ve D-100 Karayolu

Stage 4

TOUR OF İSTANBUL RESMİ SİTESİ İÇİN TIKLA

TOUR OF İSTANBUL YARIŞMACI EL KİTABI İÇİN TIKLA (PDF)