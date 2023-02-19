Tottenham - West Ham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tottenham - West Ham maçı şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig hedefine ulaşmak isteyen Tottenham - West Ham bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Tottenham - West Ham maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Tottenham - West Ham maçı ne zaman?