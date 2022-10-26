UEFA Şampiyonlar liginin iddialı takımlarından Tottenham- Sporting Lisbon bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Sporting Lisbon-Tottenham maçı heyecanla bekleniyor. Sporting Lisbon-Tottenham maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Tottenham-Sporting Lisbon saat kaçta, hangi kanalda? Tottenham Sporting maçı ne zaman? Tottenham Sporting maçı nasıl izlenir? İşte detaylar…

Tottenham maçı hangi kanalda? Sporting Lisbon ile Tottenham bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Sporting Lisbon - Tottenham maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler Sporting Lisbon Tottenham maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Tottenham-Sporting Lizbon saat kaçta, hangi kanalda? Tottenham Sporting maçı ne zaman? Tottenham Sporting maçı nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

TOTTENHAM SPORTİNG LİSBON MAÇI SAAT KAÇTA?

Sporting Lisbon-Tottenham maçı 26 Ekim Çarşamba günü 22.00'da gerçekleşecek.

TOTTENHAM SPORTİNG LİSBON MAÇI CANLI İZLE!

Sporting Lisbon ve Tottenham maçını canlı izlemek için Sporting Lisbon-Tottenham CANLI İZLE! linkini tıklayınız.

TOTTENHAM SPORTİNG LİSBON MAÇI HANGİ KANALDA?

Sporting Lisbon ile Tottenham arasındaki maç, EXXEN üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.