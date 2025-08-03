Tottenham Newcastle United maçı CANLI izle! Tottenham Newcastle maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Hazırlık karşılaşması olması nedeniyle "Tottenham Newcastle United maçı CANLI izle" araması özellikle yurt dışı platformları üzerinden yoğun ilgi görüyor. Maç Türkiye'de herhangi bir televizyon kanalında yayınlanmıyor ancak resmi kulüp platformları üzerinden canlı olarak izlenebiliyor. Peki, Tottenham – Newcastle United maçı saat kaçta, nereden canlı izlenir? İşte detaylar…

TOTTENHAM NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN?

Tottenham – Newcastle United maçı 3 Ağustos 2025 Pazar günü, Türkiye saatiyle 14:00'te başlayacak. Karşılaşma Güney Kore'nin başkenti Seul'de, Seul Dünya Kupası Stadyumu'nda oynanıyor.

TOTTENHAM-NEWCASTLE UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.