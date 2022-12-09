Tottenham - Motherwell ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, maçın yayını yok mu, neden yok? Tottenham - Motherwell hazırlık maçı TV'de yok mu, neden?

Dünya Kupası maçları devam ederken takımlar bir taraftan liglere hazırlık için hazırlık maçları yapıyor. Bugünkü hazırlık maçlarından birisi de Tottenham - Motherwell arasında oynanacak. Peki, Tottenham - Motherwell maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tottenham - Motherwell maçının TV'de yayını yok mu? Tottenham - Motherwell hangi kanalda? Tottenham - Motherwell maçı canlı yayını neden yok? İşte detaylar...