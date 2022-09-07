UEFA Şampiyonlar Ligi play-off grup maçları başlıyor. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maç Tottenham- Marsilya arasında gerçekleşecek. Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun başlangıcı ile merak edilenler var. Tottenham- Marsilya maçı ne zaman? Tottenham- Marsilya maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Tottenham- Marsilya CANLI izleme linki var mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play- off turları heyecanı başlıyor. Futbolseverler ise maçların ne zaman olduklarını merakla araştırıyor. Şampiyonlar Ligi play- off turunda karşılaşacak olan takımların maçlarının ne zaman olduğu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Tottenham- Marsilya maçı ne zaman? Tottenham- Marsilya maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Tottenham- Marsilya CANLI izleme linki var mı?

TOTTENHAM- MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off grup maçlarının ilki İnter ve Bayern Münih arasında gerçekleşecek. Heyecanla beklenen maç 7 Eylül 2022 saat 22:00'da oynanacak.

TOTTENHAM- MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçlarının ilki olan Tottenham- Marsilya maçı saat 22:00'da Exxen platformundan yayınlanacak. Maçı izleyebilmek için Exxen'e üye olmalısınız.

TOTTENHAM- MARSİLYA CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Play-off turu maçlarından Tottenham- Marsilya maçı Exxen platformundan yayınlanacak o nedenle maçı canlı izleme linki bulunmamaktadır. Maçı izlemek için Exxen'in kullanıcı üyesi olmak gerekiyor.

TOTTENHAM- MARSİLYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Tottenham takımının muhtemel 11'i şöyle: Lloris; Romero, Lenglet, Dier; Emerson, Hojbjerg, Bentancur, Perisic; Richarlison, Kane, Son

Marsilya takımının muhtemel 11'i şöyle: Lopez; Mbemba, Balerdi, Kolasinac; Clauss, Rongier, Guendouzi, Tavares; Payet, Gerson; Suarez

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY- OFF GRUPLARI

A GRUBU: Ajax, Liverpool, Napoli, Rangers

B GRUBU: Atletico Madrid, Bayern Leverkusen, Club Brugge, Porto

C GRUBU: Bayern Münih, Barcelona, Inter, V. Plzen

D GRUBU: E. Frankfurt, Tottenham, Sporting, Marsilya

E GRUBU: Milan, Chelsea, Salzburg, Dinamo Zagreb

F GRUBU: R. Madrid, Leipzig, Shakhtar Donetsk, Celtic

G GRUBU: M. City, Sevilla, B. Dortmund, Kopenhag

H GRUBU: PSG, Juventus, Benfica, Maccabi Haifa