Şampiyonlar Ligi D grubu maçında Tottenham - Marsilya karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 2-0'lık Tottenham'ın galibiyeti ile sonuçlandı. Mücadelenin ardından futbolseverler maç özetini araştırmaya başladı. İşte Tottenham - Marsilya maç özeti! Tottenham - Marsilya maç özeti izle (VİDEO)

Dünyanın en prestijli spor organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde dünya devi takımların şampiyonluk yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonlar Ligi D grubu maçında Tottenham - Marsilya karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 2-0'lık sonuçlaTottenham kazandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte Tottenham - Marsilya maç özeti! Tottenham - Marsilya maç özeti izle (VİDEO)

TOTTENHAM - MARSİLYA MAÇ ÖZETİ İZLE (VİDEO)

MAÇIN GENİŞ ÖZETİ!