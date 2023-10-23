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Tottenham - Fulham maç özeti! (VİDEO) Tottenham - Fulham maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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Trendyol Süper Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Tottenham - Fulham maçını kaçıran futbolseverler Tottenham maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Tottenham - Fulham maç özeti! Tottenham - Fulham maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Tottenham - Fulham maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Tottenham - Fulham maç özeti!

Tottenham - Fulham maç özeti! Trendyol Süper Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Tottenham - Fulham maçını kaçıran futbolseverler Tottenham maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Tottenham - Fulham maç özeti! Tottenham - Fulham maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Tottenham - Fulham maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Tottenham - Fulham maç özeti haberimizde...

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Tottenham - Fulham maç özeti! (VİDEO) Tottenham - Fulham maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Tottenham - Fulham maç özetini maçın ardından Bein Sports kanalından izleyebilirsiniz.

Tottenham - Fulham maçı 2-0'lık Tottenham üstünlüğü ile devam ediyor.

Tottenham - Fulham maçı 23 Ekim 2023 günü oynandı.

Tottenham - Fulham maçı canlı olarak Bein Sports'ta yayınlandı.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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