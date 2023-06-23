Tosya'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Abdulaziz Yaşar yönetimindeki 37 ACJ 245 plakalı motosiklet, Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kavşağında Mehmet Mutlu'nun kullandığı 37 KF 783 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar - Otomobil