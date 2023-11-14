Tosya'da otomobil kanala düştü, sürücü yaralandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, bariyerlere çarparak orta refüjdeki kanala düştü. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda bariyerlere çarparak orta refüjdeki kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolu Çay Kapı köyü İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.U. idaresindeki 16 BNS 85 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde orta refüjde bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil bariyeri aşarak orta refüjdeki su kanalına düştü. Kazada F.U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU