Tosya'da otomobil bariyere çarptı: 5 yaralı

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, otomobilin bariyere çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında İstanbul- Samsun kara yolu Ortalıca köyü yakınında meydana geldi. Tokat'tan İstanbul'a giden Emrullah Hasbolat yönetimindeki 34 PA 9892 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Kazada sürücü Emrullah Haspolat ile Ümmügülsüm Hasbolat, Sevim Yalçın, Zeynep Bade Yalçın ve Mehmet Yağız Hasbolat yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.