Tosunum Böreği tarifi! Masterchef Tosunum Böreği nedir, nasıl yapılır, hangi bölgeye aittir? Tosunum Böreği gerekli malzemeler nelerdir?

Masterchef 7 Eylül dokunulmazlık oyununda şefler tarafından Tosunum Böreği yapılması istendi. Peki Masterchef Tosunum Böreği nasıl yapılır? Tosunum Böreği için gerekli malzemeler nelerdir? Tosunum Böreği yemek tarifi! Tosunum Böreği nasıl yapılır? Tosunum Böreği yemeği hangi yöremize aittir? Tosunum Böreği yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Tosunum Böreği tarifi oldu. Peki en güzel Tosunum Böreğiyemek tarifi nasıldır? Tosunum Böreği yemeği nasıl yapılır? Tosunum Böreği için gerekli malzemeler nelerdir? Tosunum Böreği nasıl yapılır? Tosunum Böreği için gerekenler neler? Tosunum Böreği yemeği hangi ile ait?

TOSUNUM BÖREĞİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

1 şişe maden suyu

1 yumurta

1 çorba kaşığı yoğurt

1 çay bardağı zeytinyağı

tuz

1 adet margarin

haşhaş

aldığı kadar un

TOSUNUM BÖREĞİ NASIL YAPILIR? TOSUNUM BÖREĞİ TARİFİ!

Hamur yoğrulur ve 8 parçaya bölünür. Her parça bir tabak büyüklüğünde açılarak yağlanır ve katlanır. Buzdolabında 1 saat bekletilir. Her parça açılır, 4 parçaya bölünür. İçi konup kapatılır. Üzerine yağlı haşhaş sürülüp fırına verilir. İçinin hazırlanışı, 1 su bardağı yeşil mercimek iyice haşlanır, süzülür. Biraz yağla 1 adet doğranmış soğan kavrulur. Mercimek ilave edilir. Tuz ve karabiber konulur. Tercihen sıcak olarak servis yapılır.

TOSUNUM BÖREĞİ HANGİ BÖLGEYE AİT?

Tosunum Böreği, Kütahya yöresine ait bir yemektir.