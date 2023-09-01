Bugün Show TV'de ekranlara gelecek olan Tosun Paşa filmi hakkında izleyiciler, Tosun Paşa nerede çekildi? Hangi il ve ilçede çekildi? Tosun Paşa filmi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? araştırması yapıyor. Peki, Tosun Paşa filmi hangi şehirde çekilmiştir? Tosun Paşa nerede çevrildi, nerede geçiyor? İşte detaylar...

Tosun Paşa, yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı, senaryosunu Yavuz Turgul'un kaleme aldığı ve yapımcılığını Ertem Eğilmez ile Nahit Ataman'ın üstlendiği 1976 yapımı komedi türündeki Türk sinema filmidir. Peki, Tosun Paşa nerede çekildi? Hangi il ve ilçede çekildi? Tosun Paşa filmi konusu ne, oyuncuları kimlerdir?

TOSUN PAŞA NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Tosun Paşa bugün 20 Mart 2022 Pazar günü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara gelecek.

TOSUN PAŞA NEREDE ÇEKİLDİ?

Tellioğulları ailesinin ikâmet ettiği konut olarak Yeşilköy semtindeki Simenoğlu Köşkü kullanıldı. Filmin çöl sahneleri İstanbul'un Arnavutköy ilçesinin Ağaçlı Köyü'nde çekilirken, İskenderiye Beyi Daver Bey'in köşk sahnelerinde dış mekan olarak Emirgân'daki Sarı Köşk, iç mekan sahneleri için ise Sarıyer'de bulunan Said Halim Paşa Yalısı seçildi.

Tellioğulları'nın reisi olan Akil karakterini oynayan Akil Öztuna, filmin çekimlerinin devam ettiği Kemerburgaz'da deveden düşerek iç kanama geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Filmin başlarında görünen Akil Öztuna, sonraki devam çekimlerine katılamadı ve sonraki sahnelerde gözükmedi. 18 Kasım 1976'da, film gösterime girmeden 71 yaşında hastanede hayatını kaybetti.

TOSUN PAŞA KONUSU NE?

Filmin olay örgüsü, 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı Mısır Eyaleti'nde geçmektedir. Tellioğulları ve Seferoğulları adlı aileler, İskenderiye'nin en değerli yeri olan Yeşil Vadi için birbirleriyle kıyasıya bir mücadeleye girerler. Vadinin kime ait olduğuna devlet görevlileri de karar veremezler. Tellioğlu ve Seferoğlu aileleri de bunun üzerine, Yeşil Vadi'yi ele geçirmek için İskenderiye'nin en büyük devlet memuru olan Daver Bey (Mete Sezer)'in kızı Leyla'yı (Müjde Ar) almak için kıyasıya bir mücadeleye girerler. Daver Bey, Leyla'yı Seferoğulları'na vermeye karar verir. Bu durumda Tellioğulları daha büyük bir torpil için evin uşağı olan Şaban'ı (Kemal Sunal) Kahire Sarayı'nın en hatırı sayılır ve en heybetli paşası olan Tosun Paşa olarak tanıtırlar. Tosun Paşa kılığındaki Şaban, Tellioğlu ailesinin en büyük oğlu Lütfü'nün (Şener Şen) yakın arkadaşı gibi davranıp, Yeşil Vadi ve Leyla'yı Tellioğulları'na kazandıracağına, Leyla'ya kendisi âşık olur ve her şeyi eline yüzüne bulaştırır.

Sonuçta işler Arap saçına döner ve en sonunda hakiki Tosun Paşa, Kahire Sarayı'ndan çıkar, gelir. Gerçek Tosun Paşa (Oktar Durukan), Yeşil Vadi'ye el koyar ve Daver Bey'in kızını da alır. Neticede bu olaydan ötürü kellelerini bile zor kurtaran Tellioğulları, hayatta kaldıklarına dahi şükreder bir hâle gelirler. Herkesin gözünde suçlu Şaban olur. Halbuki Lütfü kendi kazdığı kuyuya düşmüş, esas Tosun Paşa'nın varlığını bir an için unutmuştur.

TOSUN PAŞA OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal

Müjde Ar

Şener Şen

Adile Naşit

Ayşen Gruda

Akil Öztuna

Mete Sezer

Tuncay Gürel

Oktar Durukan