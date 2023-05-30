TOSFED Mobil Eğitim Simülatörü Deprem Bölgesindeki Çocuklara Ulaşıyor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından, Yatırım Finansman ana sponsorluğunda deprem bölgesindeki çocuklar için özel olarak hazırlanan Mobil Eğitim Simülatörü, "Hayata değer katar" sloganıyla yolculuğunu sürdürüyor. Simülatör, 11 ildeki çocuklara ulaşacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından, Yatırım Finansman ana sponsorluğunda deprem bölgesindeki çocuklar için özel olarak hazırlanan Mobil Eğitim Simülatörü, "Hayata değer katar" sloganıyla yolculuğunu sürdürüyor.

TOSFED'den yapılan açıklamaya göre ilk olarak Kahramanmaraş ve Osmaniye'de çocuklarla buluşan simülatör, 31 Mayıs ve 1 Haziran tarihlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında Kayapınar Konteyner Kenti'nde ilk ve ortaokul seviyesindeki çocuklara deneyim yaşatacak.

Organizasyonda simülatör eğitiminin yanı sıra, pedagoglar ve canlı maskot eşliğinde aktiviteler de gerçekleştirilerek kitaplar dağıtılacak.

Mobil Eğitim Simülatörü, yaklaşık bir buçuk ay boyunca depremden etkilenen 11 ildeki çocuklara ulaşacak.