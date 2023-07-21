Tortum Şellalesi'ne Türk Büyükleri Anıtı

ERZURUM - Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan ve dünyanın en büyük şelalelerinden biri olan Tortum Şelalesi girişine Uzundere Belediyesi tarafından Türk Büyükleri ve Ömer Halisdemir'in heykeli ile bayrak sallayan vatandaş ve tankın bulunduğu 15 Temmuz Anıtı yapıldı.

Tortum Şelalesi'ni ziyaret eden vatandaşların ilgi odağı haline gelen heykellerin ve anıtın önünde hatıra fotoğrafı çekenlerin sayısı da oldukça fazla. Özellikle tank ve üzerinde Şehit Ömer Halisdemir ile bayrak sallayan bir kişiyi tasvir eden anıta büyük ilgi olduğu görülüyor. Uzundere Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl yapımına başlanan anıtlar kısa sürede tamamlandı. Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, planlanan projenin yaklaşık bir yılda tamamlandığını ifade ederek, "Tarihe iz bırakmış büyüklerimizin büstlerini uzun yıllar dayansın diye bakır alışımdan yaptık." dedi.

"Gençlerimiz geçmişini tanısın, bilsin"

Başkan Aktoprak, Uzundere ilçesine ve özellikle ziyaretçilere hem tarihi hem de görsel bir güzellik kazandırdıklarını belirterek, "Gençlerimizin ve çocuklarımızın tarih bilincinin oluşması, geleceğimizi inşa etmek adına geçmişimizden, Ata'mızdan referans alacağımız Türk Büyükleri Anıtı'nı bulunduğumuz bu bölgeye kazandırmış olduk. Burası Erzurum'un medarı iftiharı Palandöken ve Narman Peri Bacalarıyla beraber Uzundere Tortum Şelalesi ilçemizin ve ilimizin en önemli turistik bölgesi. Özellikle yaz aylarında ve hafta sonu, bayram tatillerinde yüz binlerce misafirimizin, hemşerimizin geldiği bu bölgeye bu anıtı ve büstleri inşa ederken, özellikle gelen çocuklarımızın tarih bilincinin güçlenmesi açısından burayı görmelerini istiyoruz. Gençlerimizin Fatih Sultan Mehmet'i, Yavuz Sultan Selim'i, Metehan'ı, Bilge Kağan'ı bilmeleri, atasının kim olduğunu bilen geleceğini daha güzel inşa eder düşüncesiyle Uzundere Belediyesi olarak bu çalışmayı. Umuyoruz ki atasını, dedesini, bu büstleri gören gençlerimiz memleketine, vatanına, milletine daha hayırlı, daha faydalı bir fert olmak, vatansever olmak noktasında biraz daha bilinç sahibi olacaklardır." diye konuştu.