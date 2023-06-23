Tortum Şelalesi'ne milyonluk yatırım

ERZURUM Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan Tortum Şelalesine yeni bir tesis daha kazandırıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesinin işleteceği Şelale Restoran'ın açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Erzurum'un Uzundere İlçesinde bulunan, Unesco Dünya mirası listesine aday gösterilen Tortum Şelalesinin yanı başında, bölgede büyük bir eksiklik olan Restoran düzenlenen açılış töreni ile hizmete girdi. Törene Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Doğa Koruma Milli Parklar 13. Bölge Müdürü Okan Gün, Uzundere Kaymakamı Kübra Demirer, Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak ve kurum amirleri katıldı. Yaz dönemlerinde yoğun ziyaretçi alan bölgede büyük bir ihtiyaç olan restoran aynı zamanda parkları, bahçeleri, seyir terası ile de dikkat çekiyor. Şelalenin hemen yanı başında bulunan seyir terasında, manzara eşliğinde yemek yeme ve çay içme ayrıcalığı da sunuluyor.

Erzurum Valisi Okay Memiş burada yaptığı konuşmada, "Bölge çokça ziyaretçi alan ve büyük bir turist potansiyeli olan bir yer. Geçtiğimiz yıllarda 20 milyon liralık bir yatırım yaptık ve Tortum Şelalesinin çehresini değiştirdik. Yetmedi birde şelalenin hemen yanı başına bir vatandaşımıza ait işletmeyi devlet desteği ile güzel hale getirdik, yetmedi Şu an yanında bulunduğumuz Küçük ama güzel bir tesisi Milli Parklar ile görüşüp inşa ettik. Şelaleyi yaptığımızda buraları gezerken neden buraya bir tesis olmasın ki diyerek projelendirdik ve hayata geçirdik, bu vesile ile bölge halkından yaklaşık 15 kişilik iş istihdamı da sağlanacak " ifadelerinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise "Çok güzel bir tesis inşa ettik. Hayırlısıyla güzel bir şekilde işleteceğiz, Tarih kokan, Doğa güzellikleri ile dolu olan böyle güzel bir şehrimize hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. hem vatandaşlarımız, hem de belediyemizden istirhamım olacak. Çevremizi temiz tutalım. Şelale çevresinde temizlik konusunda herkes üzerine düşeni yaparsa şehrimiz daha temiz, daha güzel olacaktır" ifadelerinde bulundu.