Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Tortum Gölü, ilkbaharda yaşanan yağışlar sebebiyle yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Göldeki suda yaşanan artış, 21 metre genişlik ve 48 metre yüksekliğiyle Avrupa'nın en büyüğü olan Tortum Şelalesi'ni coşturdu.

ERZURUM'un Uzundere ilçesindeki Tortum Gölü, ilkbaharda yaşanan yağışlar sebebiyle yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Göldeki suda yaşanan artış, 21 metre genişlik ve 48 metre yüksekliğiyle Avrupa'nın en büyüğü olan Tortum Şelalesi'ni coşturdu.

Tortum Gölü, Uzundere ilçesi Kemerlidağ yamacından kopan kalker bloklarının Tortum çayının önünü kapatmasıyla oluştu. Yaklaşık 100 metre derinliğindeki göl, dünyanın sayılı şelalelerinden biri olan Tortum Şelalesi'nin de kaynağını oluşturdu. Elektrik üretiminin yanısıra, tarımsal sulamada kullanılan ve kafes balıkçılığı yapılan Tortum Gölü, geçtiğimiz yıllarda yaşanan kuraklığın ardından bu sezon en dolu günlerini yaşıyor. İlkbaharla birlikte yaşanan yağışlar sebebiyle Tortum Gölü yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Gölde yaşanan doluluk oranı Avrupa'nın en büyüğü olan Tortum Şelalesi'ni de coşturdu. 21 metre genişlik ve 48 metre yüksekliğindeki şelaleden dökülen sular görsel bir şölen oluşturuyor. Son yılların en coşkulu haliyle akan şelaleyi gezenler, bir taraftan gökkuşağını izlerken bir taraftan da bol bol fotoğraf çektiriyor.

Tortum Gölü'nde tekne turu ve deniz bisikleti hizmeti veren İlhan Kaptan, yağışlar sebebiyle bu yıl göl sularının yükseldiğini söyledi. İlhan Kaptan, yağışlar sebebiyle gölde deniz bisikleti ve tekne turu yapılamadığını bildirdi. (DHA)