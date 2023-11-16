Torta susanna tarifi! MasterChef Torta susanna nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Torta susanna hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Torta susanna hazırladı. Peki, Torta susanna nedir? Torta susanna nasıl yapılır? Torta susanna nedir?

İtalyan mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Torta susanna ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Torta susanna nasıl yapılır? Torta susanna nedir? Torta susanna nasıl yapılır, Torta susanna yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Torta susanna yapıldı, evde klasik Torta susanna yapıldı! İşte en güzel Torta susanna!

TORTA SUSANNA TARİFİ!

İÇİNDEKİLER

Taban için:

• 1 porsiyon kısa hamurlu hamur işi

• 500 gr ricotta

• 120 gr toz şeker

• 120 gr yumurta sarısı

• 1/2 vanilya çubuğu

• 40 gr patates nişastası

Ganaj için:

• 140 gr bitter çikolata

• 140 gr taze krema

• 1 topuz tereyağı

• 20 gr sıvı bal

Hamuru buzdolabında bir saat dinlendirdikten sonra hamuru 5 mm kalınlığında açın ve 22 cm çapındaki tereyağlı kelepçeli kalıbın tabanını pişirme kağıdıyla kaplayın. Tabanı çatalın uçlarıyla delin ve dolgu üzerinde çalışırken buzdolabına koyun.

Bir kapta ricotta'yı şekerle pürüzsüz bir karışım elde edinceye kadar krema haline getirin, ardından yumurta sarısını, vanilya tohumlarını ve elenmiş nişastayı ekleyip karıştırın. Pürüzsüz bir krem elde etmelisiniz.

Kısa hamurlu hamur işi kabuğuna dökün ve önceden ısıtılmış 170° fırında 45 dakika veya altın rengi kahverengi olana kadar pişirin. Fırından çıkarıp tamamen soğumaya bırakın ve ardından buzdolabında 1 saat dinlenmeye bırakın. Bu arada ganajı hazırlayın: Bir tencerede kremayı tereyağı ve balla birleştirin. Kaynamaya bırakın ve kabaca doğradığınız ve bir kaseye koyduğunuz bitter çikolatayı üzerine dökün. 2 dakika dinlendirdikten sonra, karışım pürüzsüz ve kadifemsi bir kıvama gelinceye kadar çırpma teli ile karıştırın.

Soğumaya bırakın ve pastanın üzerine dökün, kremanın kenarlara doğal bir şekilde yayılmasını sağlamak için dikkatlice döndürün. Susanna pastasını servis yapmadan önce 3 saat buzdolabına koyun.