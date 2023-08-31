Torta Mimosa tarifi! MasterChef Torta Mimosa nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Torta Mimosa hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Torta Mimosa hazırladı. Peki, Torta Mimosa nedir? Torta Mimosa nasıl yapılır? Torta Mimosa nedir?

Yöresel lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Torta Mimosa ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Torta Mimosa nasıl yapılır? Torta Mimosa nedir? Torta Mimosa nasıl yapılır, Torta Mimosa yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Torta Mimosa yapıldı, evde klasik Torta Mimosa yapıldı! İşte en güzel Torta Mimosa!

TORTA MİMOSA TARİFİ!

Pandispanya :

• 3 büyük bütün yumurta

• 3 büyük yumurta sarısı

• 160 gr toz şeker

• 70 gr '00 unu

• 95 gr patates nişastası

• 1 limonun rendelenmiş kabuğu

• 1 paket vanilya (veya ekstraktı)

• 1 tutam tuz

Diplomatik krema:

• 450 gr taze tam yağlı süt

• 6 adet çok taze orta boy yumurta sarısı

• 150 gr şeker

• 30 gr '00 unu

• 20 gr patates nişastası

• 1 yemek kaşığıvanilya özü

• 200 gr sıvı krema + 1 – 2 yemek kaşığı pudra şekeri (muhallebi soğuyunca ilave edilecek)

Islak için:

• 2 bardak su

• 3 yemek kaşığı şeker

• 2 – 3 yemek kaşığı seçtiğiniz rom, cadı, gran marnier veya alkolsüz vanilya likörü veya 1 kalın kesilmiş limon kabuğu

Mimoza pastası nasıl yapılır?

Öncelikle yumurtaları şeker, ince rendelenmiş limon kabuğu, bir tutam tuz ve vanilya ile birlikte elektrikli çırpma teli veya planet mikser kullanarak maksimum hızda çırpın. Çok hafif, köpüklü, çok yoğun ve hacmi dört katına çıkan kompakt bir karışım elde etmelisiniz. Daha sonra önceden elle elenmiş olan un ve nişastayı 3 aşamada ekleyip bir spatula yardımıyla aşağıdan yukarıya doğru, karışımı dağmayacak şekilde yavaş yavaş karıştırın.

Son olarak hamuru önceden yağlanmış ve unlanmış bir tavaya aktarın ve çok sıcak 180° statik fırında orta kısmında yaklaşık 35 dakika pişirin. Yüzeyde altın bir kabuk oluşana ve kürdan kuru çıkana kadar en az 30 dakika açmadan!

Daha sonra fırından çıkarın ve tavada 15 dakika soğumaya bırakın. Pastanın kenarlarını bıçakla gevşetin, kalıbı açın ve pasta rafında soğumaya bırakın.

Daha sonra yumurta sarılarını şeker ve vanilya ile elektrikli mikserle 3 dakika, karışım iyice kabarıp köpürene kadar çırparak iç harcını hazırlayın. Çırpmaya devam ederken nişasta ve unu ekleyin. Karışım kadifemsi olmalıdır. Ayrı olarak sütü vanilya ile ısıtın ve turunçgillerin kabuklarını ikiye bölün. Kaynamaya başlayınca kabuklarını çıkarın ve çırpılmış yumurtaların üzerine dökün. Alevi hafifçe indirin. Ancak süt yumurtaları deldiğinde kremayı hızla karıştırın ve aynı zamanda ısıyı kapatın. Kremayı hemen bir kaseye dökün, üzerini streç filmle örtün ve soğumaya bırakın. Karışımı kremsi hale getirmek için ancak tamamen soğuduğunda el çırpma teli ile karıştırın ve önceden çırpılmış kremayı ekleyin; aşağıdan yukarıya doğru birleştiriyor.

Mimoza pastasını birleştirin



Ancak pandispanya çok soğuduğunda buzdolabında 40 dakika veya buzlukta 15 dakika bekletmenizi tavsiye ederim, 3 ince dilim kesin.

Daha sonra ilk diskteki kahverengimsi kısmın tamamını kazıyın, bunu küçük bir bıçakla yanıksız sarı bir taban elde edinceye kadar hassas bir şekilde yapın ve yaklaşık 1 cm veya biraz daha küçük birçok küçük parçayı dilimleyin.

Son olarak kalan iki tabanı üst üste getirin.

Daha sonra 20 cm'lik bir çap hesaplayın ve 20 cm çapında iki katman elde etmek için iki tabanı bıçakla birlikte kesin.

Son olarak, kalan parçaları dekorasyon için başka parçalar yapmak için kullanın!

Daha sonra su ve şekeri kaynatıp şerbeti hazırlayın. Şekeri eritin ve ardından tatlandırın! Limon kabukları kullanıyorsanız hepsini birlikte pişirin. Kullanmadan önce tamamen soğumaya bırakın.

Son olarak pastane soğuyunca diplomat kremasını hazırlayın, önceden çırpılmış kremayı pudra şekeriyle birlikte ekleyip aşağıdan yukarıya doğru yavaşça karıştırın.

Mimoza pastasını süsleyin

Öncelikle pandispanyanın ilk dairesini pastayı servis edeceğiniz tepsiye yerleştirin. Dışarıdan başlayarak kaşıkla hafifçe ıslatın. 3 – 4 kaşık yeterli olacaktır! Lütfen özellikle alt katmanda aşırıya kaçmayın.

Daha sonra ilk kat kremayı, yeni bir kat pandispanyayı, son olarak yeni bir kat kremayı ekleyin ve kremayı yuvarlak uçlu bir mutfak bıçağıyla pastanın her tarafına sürün: