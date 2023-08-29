Torta Di Riso tarifi! (Pirinç Keki) MasterChef Torta Di Riso nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Torta Di Riso hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Torta Di Riso hazırladı. Peki, Torta Di Riso nedir? Torta Di Riso nasıl yapılır? Torta Di Riso nedir?

UNESCO özel lezzetlerini sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Torta Di Riso aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Torta Di Riso nasıl yapılır? Torta Di Riso nedir? Torta Di Riso nasıl yapılır, Torta Di Riso yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Torta Di Riso yapıldı, evde klasik Torta Di Riso yapıldı! İşte en güzel Torta Di Riso!

TORTA Dİ RİSO TARİFİ!

MALZEMELER

20-22 cm'lik 1 kalıp için dozlar

200 gr pirinç

850 ml süt

180 gr şeker

3 yumurta

limon kabuğu

Vanilya özü

tarçın tozu

toz şeker

YAPILIŞI

Sütü limon kabuğu, vanilya özü ve pirinci bir tencereye koyun.

Kaynatın ve 15 dakika pişirin, ardından limon kabuğunu çıkarın ve soğumaya bırakın.

Yumurtaları şekerle yaklaşık 10 dakika çırpın ve ardından tarçını ekleyin.

Şimdi pirinci ekleyin ve hepsini parşömen kağıdıyla kaplı bir kalıba dökün.

Önceden ısıtılmış fırında 180°C'de 40 dakika pişirin.

Soğumaya bırakın ve pirinç kekinizi pudra şekeriyle servis edin.