Torreira maçta yok mu, neden yok, sakat mı, cezalı mı? 2 Ağustos Galatasaray-Zalgiris maçında Lucas Torreira olmayacak mı, yedeklerde mi, kadroda yok

Galatasaray-Zalgiris maçının ilk 11'i belli oldu. İlk 11'de bazı yıldız futbolcular yer almadı. Bunun ardından futbol severler hangi futbolcunun neden kadroda olmadığını merak etti. Bu isimlerden birisi de Lucas Torreira oldu. Peki, Lucas Torreira maçta yok mu, neden yok, sakat mı? 2 Ağustos Galatasaray-Zalgiris maçında Lucas Torreira maçta olmayacak mı, yedeklerde mi, kadroda yok mu? Lucas Torreira sonradan mı oyuna girecek? Torreira cezalı mı? İşte detaylar...