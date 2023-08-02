Torreira maçta yok mu, neden yok, sakat mı, cezalı mı? 2 Ağustos Galatasaray-Zalgiris maçında Lucas Torreira olmayacak mı, yedeklerde mi, kadroda yok
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Galatasaray-Zalgiris maçının ilk 11'i belli oldu. İlk 11'de bazı yıldız futbolcular yer almadı. Bunun ardından futbol severler hangi futbolcunun neden kadroda olmadığını merak etti. Bu isimlerden birisi de Lucas Torreira oldu. Peki, Lucas Torreira maçta yok mu, neden yok, sakat mı? 2 Ağustos Galatasaray-Zalgiris maçında Lucas Torreira maçta olmayacak mı, yedeklerde mi, kadroda yok mu? Lucas Torreira sonradan mı oyuna girecek? Torreira cezalı mı? İşte detaylar...
Şampiyonlar Ligi 2. Eleme turu rövanşında Galatasaray, Zalgiris'i konuk ediyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Kadroda olmayan isimlerden Torreira neden kadroda yok merak edildi. Peki, Torreira maçta yok mu, neden yok, sakatlandı mı? Torreira neden oynamıyor? Torreira'nın cezası mı var? Torreira Şampiyonlar Ligi maçında niye yok? İşte ayrıntılar...
Galatasaray ; Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Oliveira, Berkan, Mertens, Barış Alper, Kerem, Halil.
Zalgiris; Gertmonas, Pavelic, Hnid, Vucur, Bopesu, Buff, Kendysh, Gorobsov, Golubickas, Mamic, Oyewusi
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Toreira'nın maç kadrosunda olması beklenmiyor.
Lucas Sebastián Torreira Di Pascua (d. 11 Şubat 1996, Fray Bentos) Uruguaylı millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir.
Millî takım kariyeri
Uruguay'da doğan Torreira, aynı zamanda baba tarafından dedesinin Galiçyalı olması nedeniyle İspanyol asıllıydı. İspanyol pasaportunu da elinde bulunduran futbolcu, Uruguay forması giymeden önce İtalya tarafından izlenmişti.
Torreira, ilk kez Uruguay kadrosuna Mart 2018'deki 2018 Çin Kupası için çağrıldı. İlk millî maçına Çin Kupası yarı finalinde 2-0 yendikleri Çek Cumhuriyeti karşısında çıktı.
Mayıs 2018'de, Rusya'da yapılacak olan 2018 FIFA Dünya Kupası için Uruguay'ın 26 kişilik aday kadrosuna seçildi.