Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Ljubljana ile RAMS Park'ta oynadığı maçta Lucas Torreira, direkt kırmızı kart görmüştü. Peki, Torreira rövanş maçında oynayacak mı? Torreira kaç maç ceza aldı, 2 maç mı 1 maç mı?

Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'ya verilen ceza belli oldu. Galatasaray'a Lucas Torreira için haber geldi. Peki, Torreira kaç maç ceza aldı, 2 maç mı 1 maç mı? (UEFA) Torreira rövanş maçında oynayacak mı?

TORREİRA KAÇ MAÇ CEZA ALDI?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Ljubljana ile RAMS Park'ta oynadığı maçta Lucas Torreira, direkt kırmızı kart görmüştü. Galatasaray, UEFA'nın vereceği kararı bekliyordu. UEFA, Lucas Torerria'ya 1 maç ceza verildiğini açıkladı.

TORREİRA RÖVANŞ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Torreira, Molde ile oynanacak rövanş maçında forma giyebilecek.