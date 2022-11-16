Galatasaray'ın sezon başında Arsenal'den kadrosuna kattığı Lucas Torreira çarpıcı açıklamalarda bulundu. ESPN'e konuşan Uruguaylı yıldız, sarı-kırmızılı takıma transfer olma sebebini açıkladı. Peki, Torreira gidiyor mu, hangi takıma gidecek? Lucas Torreira'nın açıklaması!

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Geldiği gibi gidiyor! Galatasaray'ın gözbebeği Torreira'ya dünya devi talip oldu

Arsenal ile anlaşan sarı-kırmızılılar Lucas Torreira'yı da ikna etme aşamasına geldi. Peki, Torreira gidiyor mu, hangi takıma gidecek? Lucas Torreira'nın açıklaması nedir? İşte detaylar haberimizde...

LUCAS TORREİRA GİDİYOR MU, HANGİ TAKIMA GİDECEK?

ESPN Uruguay'a konuşan 26 yaşındaki futbolcu "Dünya Kupası için düzenli oynamaya ihtiyacım vardı. Bu yüzden Galatasaray'a gitmeye karar verdim çünkü projeleri beni ikna etti.

Lucas Torreira'dan transfer itirafı! "Galatasaray'a gelme sebebim..."

Benim gibi bir futbolcunun geçen sezon olduğu gibi sürekliliğe sahip olması çok önemli." dedi.

Torreira, geleceğinin belirsiz olduğu günlerle ilgili "Çok fazla belirsizlik, çok fazla endişe ve gerginlik vardı. Birçok seçeneğim vardı.

Aslında Fiorentina'da geçirdiğim harika sezondan sona dileğim İtalya'da kalmaktı ama hepimizin bildiği gibi futbolda her şey çok çabuk değişebiliyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'a transfer süreciyle ilgili de konuşan Uruguaylı yıldız, "Galatasaray'a transferimde Fernando Muslera bana yardımcı oldu.

Geleceği düşünmek ve ne olacağını bilmek oldukça önemliydi. Türkiye hakkında çok az şey biliyordum. İtalya'dan tamamen farklı bir lig ama bu zorluğun üstesinden geldim.