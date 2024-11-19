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Torreira Galatasaray'dan gidecek mi?

Torreira Galatasaray'dan gidecek mi?
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Süper Lig devi Galatasaray hakkında çok konuşulacak bir gelişme yaşandı. Güney Amerika basını, sarı-kırmızılıların Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira için yapılacak dev teklifi açıkladı. Peki, Torreira Galatasaray'dan gidecek mi?

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira için Boca Juniors tarafından dev bir teklif yapıldığı iddia edildi. Güney Amerika basını, Boca Juniors'ın Galatasaraylı yıldız oyuncu için 18 milyon dolarlık bir bütçe ayırdığını duyurdu. Torreira Galatasaray'dan gidecek mi?

TORREİRA GALATASARAY'DAN GİDECEK Mİ?

Sarı-kırmızılılarla sözleşmesi 2026 yılına kadar süren Lucas Torreira'nın geleceği merak konusu olmuştu. Uruguaylı yıldız, sene başında ülkesinin basınına yaptığı açıklamada Boca Juniors'ta oynamaya sıcak baktığını belirtimişti.

18 MİLYON DOLAR TEKLİF EDİLECEK

Galatasaray'da çok başarılı bir dönem geçiren Lucas Torreira'yı renklerine bağlamak isteyen Arjantin ekibi Boca Juniors, bu konuda ısrarcı. Arjantin basınına göre, Lucas Torreira için Juan Roman Riquelme 18 milyon dolarlık bir bütçe ayırdı.

Henüz konu ile ilgili resmi açıklama gelmedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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