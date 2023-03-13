Sezon başında Galatasaray'ın Arsenal'den kadrosuna kattığı Lucas Torreira'nın ünlü oyuncu Devrim Özkan ile aşk yaşadığı öne sürülüyordu. Merak edilenler arasında ise Torreira Devrim Özkan sevgili mi? Torreira sevgilisi kim, kaç yaşında? soruları yer aldı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira ile ünlü oyuncu Devrim Özkan'ın adı aşk iddialarına karışmıştı. Sık sık birlikte partilerde ve kutlamalarda görüntülenen ikilinin arka arkaya yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Futbolseverlerin gündeminde yer alan ikili hakkında merak edilenler var. Peki, Torreira Devrim Özkan sevgili mi? Torreira sevgilisi kim, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

TORREİRA DEVRİM ÖZKAN SEVGİLİ Mİ?

Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira ile ünlü oyuncu Devrim Özkan'ın adı aşk iddialarına karışmıştı. Sık sık birlikte partilerde ve kutlamalarda görüntülenen ikilinin arka arkaya yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Özellikle Torreira'nın "Devrim Özkan'ı seviyorum" paylaşımını yapıp daha sonra silmesi çok konuşuldu. Uruguaylı yıldız daha sonra sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hesabının çalındığını ve paylaşımları kendisinin yapmadığını açıkladı. Devrim Özkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatımdaki tek şey işimdir ve sadece işimle çok mutluyum. Başka da bir açıklamam yok. Teşekkürler." ifadelerini kullandı ve Torreira'yı takipten çıktı.

Galatasaray'ın yıldızı Torreira ise ilk önce, kırık kalp ve ağlayan surat emojilerinin olduğu bir paylaşım yaptı. Uruguaylı futbolcu ardından "Devrim Özkan'ı seviyorum" ifadelerini kullandığı bir paylaşım daha yaptı. Torreira, 2 gönderiyi de kısa süre içerisinde sildi.

Lucas Torreira daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Üzgünüm, hesabım hacklendi. Şimdi her şey yolunda. Teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.