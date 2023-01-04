Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, 17. hafta maçında bugün MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Karşılaşmanın kadrosunda olmayan Torreira merak konusu olurken Torreira annesi öldü mü, Lucas Torreira annesi kim merak edildi.

Galatasaray ile Ankaragücü arasında Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın tüm detayları merak edilirken kadroda yer almayan Lucas Torreira neden maçta yok araştırıldı. Peki, Torreira annesi öldü mü? Lucas Torreira annesi kim?

TORREİRA ANNESİ ÖLDÜ MÜ?

Torreira, 29 Aralık Perşembe günü Sivasspor ile oynanan karşılaşmada takımını yalnız bırakırken sıcak bir gelişme yaşandı. Torreira'nın ailevi sağlık sebeplerinden ötürü Uruguay'a gittiğini ve Ankaragücü maçında kadroda yer almayacağını duyuran Galatasaray, oyuncunun anneannesi Susana Acosta'nın hayatını kaybettiğini açıkladı.