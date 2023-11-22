Toroslar Belediyesi Kadına Yönelik Şiddete Karşı Seminer Düzenledi

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesince, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' etkinlikleri çerçevesinde Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları'nda (TORTEK) eğitim gören kursiyerlere yönelik seminer düzenlendi.

'Büyük İlçeler Güven ve Dönüşüm Programı' çerçevesinde Toroslar Belediyesi, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ve Toroslar İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde Sağlık Mahallesi TORTEK Üretim Atölyesinde gerçekleşen seminerde, kadına yönelik şiddetle mücadele ve bu konudaki yasal mevzuatlar hakkında bilgiler verildi.

Akbelen Sağlıklı Hayat Merkezinde görevli Psikolog Fatma Usta, kadınların yoğun ilgi gösterdiği seminerde, sinevizyon eşliğinde sunum yaparak şiddet türlerini, önleyici ve koruyucu faktörleri anlattı. Usta, "Özellikle kadının erkekten gelen bir şiddetten kaynaklı fiziksel, toplumsal ve psikolojik sağlık açısından ciddi sorunlar yaşadığını, yeti kaybına uğradığını, hatta hayatını kaybettiğini ne yazık ki görüyoruz" diyerek şiddete meyilli bir nesil yetişmemesi için bilinçlendirme çalışmalarının önemine ve çocukların küçükken eğitilmesi gerektiğine dikkat çekti.

"Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum için çalışıyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise açıklamasında, "Kadına şiddete karşıyız ve bu konuda mücadelemizi hep birlikte veriyoruz. Hiçbir insanın hiçbir insana şiddet uygulamaya hakkı yok" dedi. Kadına yönelik şiddetin son bulması çağrısında bulunan Yılmaz, "Şunu unutmayalım ki kadın ve erkek her alanda eşittir. 195 kadın çalışanımızla kadın erkek ayrımı yapmadan hizmet üretiyoruz. Hem kadınların emeğini, gücünü ortaya çıkarmak hem de kadın istihdamını artırmak için TORTEK, Kariyer Merkezimiz, ücretsiz düzenlediğimiz kültür, sanat, spor kurslarımız ve birçok projemizle kadınlarımızın yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezimizde vatandaşlarımıza psikolojik, sosyal ve hukuksal destek veriyoruz. İhtiyaç duyan her kadın rahatlıkla merkezimize ulaşabilir. Toplumsal ve sosyal olarak gelecek nesillerin daha sağlıklı, daha güçlü olması bizlerin elinde. Biz, güçlü ve sosyal bağları kuvvetli bir toplumuz. Ailemiz güçlü olursa toplumumuz da güçlü olur ve çocuklarımız da güzel yetişirler. Özgüvenli çocuk, özgüvenli gençlik ve özgüvenli kadın güçlü gelecek demek. Bu açıdan güçlü aile için de mutlaka kadının güçlü olması gerekiyor" diye konuştu.

Öte yandan Toroslar Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde 23 Kasım Perşembe günü bir dizi etkinlik düzenleyecek. Program, saat 10.00'da Ulu Cami önünde farkındalık yürüyüşü ile başlayacak. Cumhuriyet Meydanında son bulacak yürüyüş, Mersin Valiliği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda Toroslar Belediyesi ile Akdeniz Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilecek.

Farkındalık yürüyüşünün ardından Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezinde saat 14.00'da günün anlam ve önemine ithafen video gösterimi, Lirik Dans Gösterisi, bilgilendirmeler, resim sergisi, şiir dinletisi ve el sanatları sergisi açılacak. - MERSİN