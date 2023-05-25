Toroslar Belediyesi, iş yerlerine ait vergi ödemeleri için vezne hizmeti sağlayacak

Toroslar Belediyesi, iş yerlerine ait Çevre Temizlik (ÇTV) ile İlan ve Reklam Vergilerinin 2023 yılı ilk taksit ödemeleri için tahsilat veznesi hizmeti sağlayacak. Vergi ödemelerini son güne bırakmamaları için vatandaşlara uyarıda bulunan belediye, vezne hizmetini bu hafta sonu da açık tutacak.

Emlak, iş yerlerine ait Çevre Temizlik (ÇTV) ile İlan ve Reklam Vergilerinin 2023 yılı ilk taksit ödemeleri, 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü sona erecek. Toroslar Belediyesi, vergilerinin ilk taksitini yatırmak isteyen mükellefler için belediye veznelerini bu hafta sonu açık tutacak.

Toroslar Belediyesinin ana hizmet binasındaki tahsilat veznesi, vatandaşların vergi ödemelerini rahat ve hızlı bir şekilde yapabilmeleri için 27 Mayıs Cumartesi ve 28 Mayıs Pazar günü 09.00 ile 16.00 saatleri arasında hizmet verecek. Mükellefler, vergi ödemelerini veznelerden nakit veya kredi kartıyla yapabilecekleri gibi Toroslar Belediyesinin tahsilat.toroslar-bld.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarasını girerek online olarak da gerçekleştirebilecek.

Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için ödemelerini son güne bırakmamalarını isteyen belediye, veznelerde yoğunluk oluşmaması amacıyla 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü sona erecek olan emlak, ÇTV ve ilan, reklam vergilerinin 2023 yılı ilk taksit ödemesi için tahsilat veznelerini bu hafta sonu açık bulunduracaklarını bildirdi. - MERSİN