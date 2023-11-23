Toroslar Belediyesi, 2023 yılı emlak vergisi ödemeleri için hafta sonu hizmet verecek

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin 2023 yılı 2'nci taksit ödemelerinin sona ermesi dolayısıyla, veznelerini bu hafta sonu açık tutacak.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin 2023 yılı 2'nci taksit ödemelerinin 30 Kasım 2023 Perşembe günü sona ermesi dolayısıyla, veznelerini bu hafta sonu açık tutacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre vatandaşlar, 25 Kasım Cumartesi ve 26 Kasım Pazar günleri 09.00-16.00 saatleri arasında Toroslar Belediyesi ana hizmet binasındaki veznelerden vergi borçlarını ödeyebilecek. Mükellefler, ödemelerini ayrıca günün her saatinde belediyenin tahsilat.toroslar-bld.gov.tr internet adresi üzerinden 'hızlı ödeme' linkini tıklayarak online olarak da gerçekleştirebilecek.

Yetkililer, mükelleflerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için ödemelerini son ödeme tarihinden önce yapmaları uyarısında bulundu. - MERSİN