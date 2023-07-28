Tornado omlet tarifi nedir? MasterChef Tornado omlet nasıl yapılır?

MasterChef All Star'da bugün omlet tarifleri yapılıyor. Şefler yarışmacılara görevler verdi ve her yarışmacı rakibiyle eşleşerek düello yaptı. Peki, Tornado omlet tarifi nedir? Tornado omlet nasıl yapılır? İşte, detaylar…