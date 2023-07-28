Tornado omlet tarifi nedir? MasterChef Tornado omlet nasıl yapılır?
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MasterChef All Star'da bugün omlet tarifleri yapılıyor. Şefler yarışmacılara görevler verdi ve her yarışmacı rakibiyle eşleşerek düello yaptı. Peki, Tornado omlet tarifi nedir? Tornado omlet nasıl yapılır? İşte, detaylar…
MAsterChef'te bugün düello günü Yumurta tariflerinin damga vurduğu gecede omletler öne çıktı. En çok da Tornado omlet tarifi dikkat çekti. Peki, Tornado omlet tarifi nedir? Tornado omlet nasıl yapılır?
TORNADO OMLET TARİFİ NEDİR, NASIL YAPILIR?
- Yumurtaları bir kaseye kırın ve tuzu ekleyin.
- Yumurtaları yemek çubuklarıyla çırpın.
- Tavanızı yüksek ateşte ısıtın.
- Tüm yüzeyi ince bir tabaka ile kaplayacak kadar yağ ekleyin ve yağ ile tava iyice kızana kadar bekleyin.
- Yumurtaları tavaya dökün.
- Yumurtanın pişmeye başlaması için birkaç saniye bekleyin.
- Yemek çubuklarını tavanın her iki ucuna koyun ve yumurtaları çimdikleyerek yemek çubuklarını ortaya getirin.
- Yemek çubuklarını sıkıca tutarak tavayı hafifçe döndürün. Yumurtalarda kasırga etkisi oluşmalıdır.
- Omlet piştikten sonra bir kasedeki pirincin üzerine koyun.