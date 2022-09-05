Torino - Lecce maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi? Torino - Lecce CANLI izleme linki var mı?

Serie A'de hedefine ulaşmak isteyen Torino - Lecce bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Torino - Lecce maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Torino - Lecce CANLI izleme linki var mı?