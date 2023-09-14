Torik tarifi! MasterChef Torik nasıl yapılır?

Deniz ürünleri lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Torik ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Torik nasıl yapılır? Torik nedir? Torik nasıl yapılır, Torik yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Torik yapıldı, evde klasik Torik yapıldı! İşte en güzel Torik!

Masterchef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Torik hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Torik hazırladı. Peki, Torik nedir? Torik nasıl yapılır? Torik nedir?

TORİK TARİFİ!

GEREKLİ MALZEMELER

• 1 tatlı kaşığı kekik

• 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

• 1 çay kaşığı karabiber

• 2 tane torik (Palamut)

• 4 yemek kaşığı zeytinyağı

• 2 yemek kaşığı limon

• 1 adet sarımsak (Rende)

• Tuz

TORİK NASIL YAPILIR?

Önce balıkları güzelce yıkayın. Yatay şekilde dilimler oluşturun. Tuzlu suda rengi açılana kadar bekletelim ve suyundan süzülmesi için süzgece koyalım. Suyu süzülürken sosumuzu hazırlayın. Balıklarıın her yerini sosa bulayın. Dilerseniz 2 saat kadar soslu bekletebilirsiniz yada hemen fırına da sürebilirsiniz. Borcam içerisine yağlı kağıt yerleştirdikten sonra balıklarımızı ekleyin. Üzerini tekrar yağlı kağıt ile sarın. 190 derece ısıtılmış fırında 45- 50 dakika kadar pişirin.